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社會 社會焦點 保障人權

躲火車站女廁偷拍女子如廁　男當庭道歉判決出爐　

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

▲屏東地方法院 。（圖／資料照）

記者陳崑福／屏東報導

盧姓男子去年4月躲進屏東火車站女用洗手間內以手機偷拍女子如廁影像，被害人女子發現會同男友入內將還躲在女廁的盧男逮獲，報警送辦並起訴，屏東地方法院依妨害祕密罪判處3個月有期徒刑，如易科罰金以1000元折算一日。

判決書說，盧姓男子於去年4月21日18時40分許，進入屏東火車站1樓女用洗手間內編號6號廁所，欲俟機利用行動電話之相機鏡頭及螢幕，窺視進入相鄰廁所女性如廁畫面。

20多分鐘後，一名女子進入同一洗手間編號7號廁所（與編號6 號廁所相鄰）內如廁，盧男利用其所有手機相機鏡頭置於6、7號廁所中間隔板下方空隙，錄下被被害人畫面，被害人查覺有異，於如廁時往右後方（即6號廁所）觀看，發現有人，因而於出洗手間後立即告知在外面等候男友，一起進入女用洗手間質問仍在6 號廁所內的盧男承勳，並報警處理送辦。

法官審理，認為被告為滿足一己偷窺私慾，利用行動電話之相機鏡頭、螢幕窺視告訴人如廁之非公開活動、身體隱私部位，嚴重侵害告訴人之個人隱私，惡性非輕，且於警詢、偵查中仍矢口否認犯行，復未能與告訴人達成和解、調解或賠償所受損害，應予不利之考量。惟念在法院準備程序中坦承犯行，並當庭起立向告訴人道歉，判決有期徒刑3個月。

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