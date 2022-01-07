泰武熱心員警拾獲手機　失主迅速找回樂開懷

▲泰武分駐所唐榮副所長及警員何主恩撿到宋男手機 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

內埔警分局泰武分駐所員警及員警日前執行巡邏勤務時，在路上撿到一支手機，立即帶回分駐所準備依拾得物程序辦理，沒想到，警方前腳才踏進分駐所，手機就響起，警方接起，原來心慌失主利用家人手機撥打，立即聯絡他來領回。

泰武分駐所唐榮副所長及警員何主恩日前執行巡邏勤務，途經保安路時發現一支三星手機，二位員警見狀立即將手機撿起，並帶回勤務處所依拾得物程序辦理。

警方前腳剛踏進分駐所，拾得的手機突然響起，警方推測該通話應為手機失主撥打，趕緊接通，電話那頭傳來既緊張又徬徨的聲音，並詢問該支手機現在位於何處。員警首先安撫對方情緒，緩緩地告知手機目前由警方拾獲，請失主不用擔心，請其就近到內埔分局赤山派出所領取。

經警方了解，宋姓男子於騎車途中不慎將手機掉落在路上，返回家中後欲使用手機時，找不到手機，因為手機內有許多珍貴的照片，這對宋民來說不只是財物上的損失，想到這裡他相當緊張，趕緊順著剛剛回家的路上尋找但仍苦尋無果。最後使用家人的電話撥打，盼望有人能接起並尋回，感謝警方及時撿起手機，讓他很快找回機。

內埔分局分局長蘇偉荃呼籲民眾無論在逛街、搭車或是騎乘機車時，均應將攜帶之貴重物品妥適收好，才能避免貴重物品遺落，遇有類似情事，可撥110求助。