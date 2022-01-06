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小米爆「文字審查」回傳中國！官方火速回應：從來沒有

▲小米公司北京總部外景。（圖／CFP）

▲小米手機爆資安疑慮。（圖／CFP）

記者楊庭蒝／綜合報導

國家通訊傳播委員會（NCC）近日委請電信技術中心檢測調查結果顯示，小米旗下手機「小米Mi 10T 5G」有將使用者瀏覽資料回傳的相關疑慮，引發一陣熱議。小米官方晚間火速回應強調，小米從來沒有，將來也不會限制、回傳或阻隔手機用戶的任何個人行為。

NCC表示，先前獲立陶宛國防部網路安全中心揭露，小米公司於歐洲販售的Mi 10T 5G手機內建軟體具有文字審查功能，因此在去年10月委請電信技術中心（TTC）檢測在台銷售的小米同款手機，結果發現其內建的7個應用軟體，包含個性主題、音樂、套裝軟體安裝程式、手機管家、垃圾清理、下載管理、小米視頻，會從globalapi.ad.xiaomi.com伺服器下載針對涉政治詞彙進行比對之檔案（MiAdBlacklistConfig），具有阻絕連網或將相關瀏覽行為回傳之疑慮。

NCC指出，涉政治詞彙包括政府、宗教、政治團體、社會運動和政治人物姓名等簡體、繁體和英文詞彙，總計2千餘筆。

小米官方回應全文如下：

針對NCC於今（6）日發出的新聞稿，小米非常嚴肅地審視並謹慎以待，我們再次重申小米從來沒有，將來也不會限制、回傳或阻隔手機用戶的任何個人行為，例如搜尋、打電話、瀏覽網頁或使用第三方通訊軟體。

該報告中說明的是小米對廣告管理軟體的使用，NCC報告內指出的MiAdBlacklistConfig檔案，是來管理廣告商於小米自有APP中推送的付費廣告內容，以保護使用者免受部分內容的影響，比如色情、暴力、仇恨言論、以及可能冒犯當地使用者的資訊。這一做法在智慧型手機與社群網站規範管理（例Facebook廣告政策或Google Ads內容條款等 [1] ）是很常見的做法與規範。

小米想再一次強調，用戶隱私安全是我們的奮鬥方向，我們以最高標準經營並遵守本地和區域的法律規範。
[1] 引用：請參考Facebook廣告政策“爭議性內容”第13條 https://www.facebook.com/policies/ads/，Google
Ads 政策“政治內容條款” https://support.google.com/adspolicy/answer/6008942 。

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