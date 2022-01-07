用肥旺季國際原物料上漲　蘇治芬協調農糧署加強調度

▲2021年底於經濟委員會上質詢農委會主委陳吉仲。（圖／蘇治芬委員辦公室提供）

記者蔡佩旻／雲林報導

2021年底至今持續有農民反映「買不到肥料」的問題，疑似因疫情所致的塞港拉長原物料進口時程，進而影響國內肥料生產進度。然再加上國內春耕用肥旺季將至，使得部分農民產生預期心理，擔心肥料短缺不足，最終引起搶購，甚至是囤積肥料的情況。

對此，農糧署去年底說明，目前台灣庫存原料足夠，產製肥料至少可供應至六月中旬，也將持續透過實名制，精準供應農友需求，同時也已經請台肥二十四小時生產，假日及春節期間也不休息，維持產能，呼籲經銷單位勿囤積，避免觸法。

▲農糧署去年底說明，目前台灣庫存原料足夠，產製肥料至少可供應至六月中旬，也將持續透過實名制，精準供應農友需求，同時也已經請台肥二十四小時生產。（圖／民眾提供）

立法委員蘇治芬則表示，近期確實接到不少農民陳情，也曾於去年底經濟委員會上質詢陳吉仲，要求農委會不能期待「實名制」立即見效，也應該積極調度肥料分配，更要實際去現地了解各農藥行的銷售情形，確認是否有農民藉他人名義登記購買肥料。



立委蘇治芬也提到，針對目前農民對於肥料價格波動及存貨不足的憂慮，也已經與農糧署中區分署協調，接下來會積極調查雲林肥料販售現況，配合肥料實名制，加強整體調度及分配，極力避免有心人士囤購，確保每一位農民在接下來的二、三月春耕季節都有肥料可用。

▲疑似因疫情所致的塞港拉長原物料進口時程，進而影響國內肥料生產進度。再加上國內春耕用肥旺季將至，使得部分農民產生預期心理，擔心肥料短缺不足，最終引起搶購。（圖／民眾提供）







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