維護台東優質環境　環保局輔導農友使用合理化施肥

▲環保局輔導農友使用合理化施肥，讓異味能更徹底防治。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

傳統種植果樹農作，常因使用未熟化的生禽畜糞作為肥料，或使用熟化禽畜糞堆肥後卻沒有翻耕覆土，衍生異味的環境問題，台東縣政府執行改善對策，除了生禽畜糞聯合稽查小組持續於道路嚴格取締非法清運生禽畜糞來防止流入耕地使用外，環保局去(110)年更輔以執行農耕地施肥情況稽查作業，加強宣導農友使用熟化的禽畜糞堆肥及開溝、挖穴施肥再翻耕覆土等合理化施肥方式，讓異味能更徹底防治。

台東縣政府表示，為改善傳統農作因施用生禽畜糞衍生臭味與蒼蠅孳生的環境問題，生禽畜糞聯合稽查小組嚴加取締非法清運生禽畜糞，之前農政單位推廣農民使用熟化禽畜糞堆肥的補貼政策，還有環保局深入耕地執行施肥情況稽查作業及宣導合理化施肥等等對策，已有效改善農民使用生禽畜糞施肥的情形，臭味與蒼蠅孳生的問題也因此獲得大幅的改善。

環保局指出，大多數農友已選用熟化禽畜糞堆肥做為肥料，但卻發現有些農友在進行施肥時，只在肥料袋挖洞後就整包放在土壤表面，想藉由雨水或灑水將肥分帶入土壤中，可是長時間暴露，不僅容易使肥分流失，也會讓堆肥分解發酵的異味散發出來，遭受民眾陳情異味，因此，建議農友採用開溝、挖穴施肥再翻耕覆土的施作方式，一來利於堆肥分解成為作物所需養分，增加土壤肥力，二來可以徹底防治異味。