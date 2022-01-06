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蘿蔔糕、年糕貴10%！　農糧署：運費、人工成本調漲

▲▼過年,年節採買,年菜,營養,大魚大肉,春節,農曆新年,高油高鹽,油膩,蘿蔔糕,米製品,糕點,菜頭粿,點心。（圖／記者李毓康攝）

▲春節餐桌上必有的蘿蔔糕、年糕漲10%。（圖／記者李毓康攝）

記者許展溢／台北報導

原物料成本大增，傳出在來米漲1成、糯米漲2成，春節餐桌上必有的蘿蔔糕、年糕更漲10%，農糧署今（6日）晚澄清，國產米原料價格並無異常上漲情形，另為充分供應市場稻米原料，政府已適度釋出公糧調節，請民眾安心過節。

農糧署說明，今國產硬秈（在來米）白米平均每公斤批發價格40.28元、零售價格46.75元，相較去年同月批發價格平均39.07元及零售價格45.51元，分別漲3.10%及2.72%，漲幅不大。

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農糧署提到，國產圓糯白米平均每公斤批發價格42.25元、零售價格50.86元，相較去年同月批發價格平均45.06元及零售價格51.98元，分別跌6.24%及2.15%。至於媒體報導蘿蔔糕、年糕漲價，應是其他原物料或運費、人工成本調漲所致。

農糧署表示，為穩定供應國內市場加工用米需求，政府除常態性辦理進口加工用公糧定價撥售外，並不定期辦理國產加工用米標售，補充業者加工用米貨源需求，110年11-12月已售出進口加工用米1945公噸糙米，將持續密切注意價格波動情形，並持續釋出加工用米充分供應市場需求，請消費者放心。

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