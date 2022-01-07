傳農民搶購囤肥料　農委會：供需無虞、實名制購肥補貼

▲農委會副主委陳駿季說明國內肥料供應無虞，請農民透過實名制購肥。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

受國際疫情影響，導致原物料價格上漲，又進入春節用肥旺季，外傳農民因預期心理而有搶購、囤購肥料情形，農委會今（7日）表示，目前肥料供應無虞，農民無須囤肥，下週一 （10日）起出貨肥料，民眾透過實名制購肥，將由政府協助國內肥料業者吸收漲幅5成，最大供應商台肥公司也自行吸收5成，維持肥料價格不變，農委會也將協調其他肥料供應商降低售價，普及照顧所有農友。

受到疫情影響，導致業者製肥成本受原料、船運等因素波動影響，國際製肥原料也受影響，其中尿素上漲189%，液氨上漲177%，根據農委會調查，民間販售肥料業者去年7月至今已有3到4次漲價，售價漲幅達到20至30％，加上進入春節用肥旺季，外傳農民因預期心理而有搶購、囤購肥料情形。

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▲農委會副主委陳駿季說明國內肥料供應無虞，請農民不用囤購。（圖／記者許敏溶攝）

為平穩肥料供應，農委會副主委陳駿季今（7日）天舉行記者會，陳駿季表示，今年第1期作農民用肥需求，在單質肥料需求約11萬公噸，複合肥料約32.5萬公噸，但台肥及民營廠在單質肥料供應達16.6萬公噸，複合肥料供應達33.8萬公噸，加上台肥日產能複合肥料達2千公噸，並至少維持成品庫存1.5萬公噸，且工廠假日及春節期間不休息，全年營運全日生產肥料供應充足，請農友請放心，肥料需要時再買即可。

▼農委會照顧農友，補助原料漲幅，肥料價格不變。（圖／農委會提供）

不過，陳駿季也坦言，受到疫情與國際原物料影響，民間業者從去年3到4次漲價，售價漲幅達到20至30%，雖然讓不少農民轉而向未漲價的台肥購買，估計目前已有9成農民向台肥購買肥料，但仍有部分農民因用肥習慣，仍向民間業者購買，為了平穩價格，故從下週一起，農民實名制購肥將補貼。

▼農委會推動實名制購肥。（圖／農委會提供）

陳駿季指出，下週一起出貨肥料，民眾透過實名制購肥，將由政府協助國內肥料業者吸收漲幅5成，最大供應商台肥公司也自行吸收5成，維持肥料價格不變，但農委會也將針對業者原物料成本進行補貼，由農發基金支應，預估每月支付1.3到1.5億元，補貼時間將視狀況作滾定調整。

有關實名制購肥，農委會說明，第一次購肥農友僅需攜帶身分證明文件，提供耕地的地段、地號、面積（免附證明文件，不限地主）、種植作物種類等資訊，向鄉鎮農會、肥料行等經銷點實名制購買肥料，由經銷點協助登打購肥系統，系統會自動建議現階段施肥用量提供農友購買，下次只要人來就可登錄購買，手續簡便。