活潑女大生「成性奴」宿營曝悲情　獸父認拍淫片：我情不自禁

▲小花在迎新宿營時，向同學自曝成為父親性奴很想死。（示意圖／123RF）

記者劉昌松／台北報導

建商之女小花(化名)今年才剛考上大學，開心參加系上舉辦的迎新宿營時，在學長姐帶動的歡樂氣氛中，突然向同學說：「很想死」，吐露從高二起就成為父親性奴，檢警獲報介入調查，發現小花的父母管教極為嚴厲，因此屈從父親淫威多次發生關係，還拍下淫聲浪語性愛片，辯稱兩情相悅，台北地檢署7日依12個強制性交罪起訴獸父，請求法院從重量刑。

小花的父親雖然領有低收入戶證明，但實際上經濟能力極佳，除在新北市擁有獨棟透天，家人每人一層，也在台北市信義區租豪宅生活，不過小花因為小時候不好帶，被送到老家給阿公阿嬤帶到國中才送回台北。

可是回到台北和陌生的血親生活，成為小花惡夢的開始，小花的母親會逼小花每天自己選擇1條新聞，寫下觀後心得，沒有完成就罰跪6小時，小花的父親雖然也曾毆打小花，嚴重到警方協助通報家暴，但有時會出面幫小花解圍，提前結束被母親罰跪的時間。

▲小花從小跟著阿公阿嬤長大，回爸媽家時受到極為嚴厲的高壓管教。（示意圖／pixabay）

小花慢慢地接受父親管教的生活，在外仍表現十分活潑好動，高二那年，小花最喜歡的阿公要到台北來，小花和父親回到信義區豪宅整理房間時，小花父親突然獸性大發，硬上小花得逞，之後父親多次性侵，小花如果拒絕，父親會一再追問，小花實在覺得煩，乾脆咬牙配合。

直到2022年考上大學，小花開心地脫離家庭，搬去學校住宿，和同學朝夕相處，熱心參與班上事務，自願擔任幹部，也喜歡上1名男同學，像所有大學新鮮人一樣過著無憂無慮的日子。

但在學校迎新宿營那天，小花在周遭歡樂的氣氛中，突然卸下心防，告訴同學說，其實她自己很想死，並且說出日前才和父親發生性關係的不堪，系上老師得知立即通報家內性侵案，小花獲得安置，檢警接手發現，小花曾傳了1段口交片給父親，察覺事態嚴重，立刻搜索並將小花的父親聲押獲准。

▲小花在和父親整理接待阿公的房間時，首度遭父親強迫口交。（示意圖／pixabay）

小花的父親手機經數位還原，果然有1個被刪除的檔案，是小花和父親在10月間拍攝的性愛片，小花不但配合父親要求的姿勢體態，也會回應父親問話「喜歡嗎？舒服嗎？」，小花的父親坦承小花正處於發育階段，他經常接觸而情不自禁，誤入歧途，一開始只是抱抱、親親，後來慢慢變成口交、性愛，但堅稱2人是兩情相悅，沒有強迫。

辦案人員詢問小花為何要和父親拍這種類似A片情節的影片，小花表示，因為不回答的話，父親會一直問，一直問很煩，反正父親每次都問一樣的問題，她就一樣回答就好。至於小花的母親得知家中發生父女亂倫，竟然因擔心失去家中經濟支柱，不願以直系尊親屬的身分，幫小花提告。

▲檢察官認為小花在高壓管教下，習慣壓抑自己的情感表達。（示意圖／Pixabay）

檢察官最後認定，小花長期在家庭壓力下生活，內心形成保護機制，壓抑自己的情感表達，不再表達自己不想與父親發生關係的感受，而非受制於父親的養育權勢，認定小花的父親共犯下12次強制性交罪，依法提起公訴，並請求法院從重量刑。

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