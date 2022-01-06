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獨／偷親女高中生竟反告數罪　恐怖男出庭噁嗆：台灣女生很厲害

▲性侵,性騷擾（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲高中女學生遭怪男當街偷親臉頰性騷，竟還被反告侵害對方的著作權。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者黃哲民／台北報導

陳姓男子2019年在高雄街頭利用搭訕高中女學生合照機會，涉偷親對方臉頰2下，被依性騷擾罪判刑8月，竟反告女方侵害他的著作權、剝奪他不具名發表藝術創作的權利，害他「健康陽光的視聽著作」變成「醜陋的性騷擾著作」，要求女方和父親賠償11萬元，智慧財產及商業法院認為陳男全名曝光是因涉犯性騷擾罪，著作沒因此被公開，判陳男敗訴確定。

陳男（34歲）是在2019年3月間晚上9時許，在高雄新堀江商圈搭訕本案穿著學校制服的女學生，宣稱在做1個與正妹合照的企劃案，請女方幫忙，當時17歲的女方看了陳男用手機秀出與其他女子合照，覺得沒異狀，心想做企劃案要找樣本很不容易，就答應合照。

不料陳男貼近女方，涉偷親對方臉頰1下，趁女方愣住來不及反應，再親1下。女方嚇得說「不要了」、轉身哭著跑開，回家途中覺得沮喪跟超級噁心，事後報警提告。

陳男到案在檢警偵辦時，不是一概否認，就是保持緘默，被起訴後，他自稱從事社交街頭藝術著作，就像其他網紅做過的「正妹100吻大挑戰！宅男的百吻計畫！」他強調找異性拍攝親吻畫面是「藝術合影」，不是為了滿足性慾，他批女方可能有精神病、想紅，或者認錯人，更說女方故意用胸部碰他手臂示好。

女方和家人遭陳男多次反控，包括妨害自由等罪嫌，皆獲不起訴，並堅持告到底，卻差點在開庭時被陳男擊垮。陳男在2小時內詰問她約60題，她又氣又怕，激動哽咽表示：「我不想再說了，一直提到這件事情讓我很不舒服」，並指陳男逼問方式讓她很不舒服，「他（陳男）抓那些很小的細節，真的太誇張，民事上一直告我，還一直盧我」。

女方甚至邊說邊顫抖，指陳男沒有悔恨之心，「希望可以判重一點，他（陳男）很浪費司法資源！」

陳男不罷休，抗議刑案法官不准他調閱女方真實姓名與年籍資料，堅稱女方合照時明明就在笑、怎會情緒很糟糕，還諷刺女方「下半生不用努力，告人家性騷擾就飽了」、「哭泣是在哭泣什麼東西啊」、「台灣女生很厲害，開庭開到一半就有特權可以走」等語，陳男在性騷案委任的2位律師，後來都解除委任。

刑案法官查出陳男2017年在北市街頭隨機找陌生女子合照，也發生同樣的親吻臉頰糾紛，加上本案女方當時只是高中學生，不可能甘冒觸犯最重7年以下徒刑重罪的風險去誣賴陌生人，她的指述應為親身經歷，才會勇於出面控訴、歷經漫長程序。

刑案法官依成年人故意對少年性騷擾罪，判陳男8月徒刑，刑度相當重，已上訴二審，若維持一審判決定讞，陳男將須坐牢。

陳男提起本件侵害著作權訴訟，主張女方誣賴他性騷擾，報警盤查他全名與身分證字號，剝奪他日後不具名發表「藝術合影創作」的權利，更扭曲他「健康陽光的視聽著作」，變成「醜陋的性騷擾著作」，要求女方和父親賠償共11萬元。

法官審理認為陳男所謂的創作全貌，根本沒人看過，更沒被歪曲、割裂、竄改著作內容，陳男是因被警方調查有無性騷擾行為，才交出證件供核對身分，跟著作人格權一點關係也沒有，一審判陳男敗訴，陳男上訴後，智慧財產及商業法院二審再判他敗訴確定。

 

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