爛男性侵前女友「露鳥逼2女警看45分鐘」　她崩潰控：太噁心

英國33歲男子盧特去年11月剛從監獄獲釋4天,就因為性侵前女友後出手打人,又被警方逮捕,然而,他被上銬帶上警車時,竟然直接在後座脫褲DIY,性騷擾2名女性警員長達45分鐘。其中1名女警出庭痛批「這太噁心了」,而對於盧特的處分,法院將在今年2月宣判。

▲2名女警要把盧特押回警局,卻在回程路上遭到性騷擾。(示意圖/取自免費圖庫Pixabay,與本文當事人無關)

根據《Hull Daily Mail》報導,盧特(Daniel Rutter)2021年11月12日才剛從監獄獲釋,同年同月16日又因為毆打前女友和性騷擾女警被捕。前女友表示,因為一直接到盧特的騷擾電話,不得已答應見面,沒想到卻遭到性侵,還遭毆打、吐口水。

然而,亨伯賽德(Humberside)警局獲報趕抵現場時,盧特依舊表現得咄咄逼人,並對警員吐口水,被上銬帶上警車後,竟然在警車後座直接脫褲子自慰,還一邊撫摸下體一邊喊著2名女警的名字。

「這太噁心了。」其中1名女警出庭時表示,雖然任職警察期間也遇過一些不合理的對待,但這次真的太過分,「在45分鐘的車程裡,他完全沒把生殖器收回褲子裡過。他對穿著制服的警員都敢這樣做,我真的很擔心,這讓我很害怕,萬一是在下班時間遇到後果不堪設想。」

縱使辯護律師稱盧特並未對女警造成實質的傷害,但法官認為,當時2名女警1個在開車,另1個因為職責規定必須讓嫌犯待在自己的視線範圍內,因而被迫看了45分鐘的「露鳥秀」,盧特的行為明顯就是想造成女警痛苦。而盧特的最終判決結果,將在下個月公布。

