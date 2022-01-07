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爛男性侵前女友「露鳥逼2女警看45分鐘」　她崩潰控：太噁心

記者黃翊婷／綜合報導

英國33歲男子盧特去年11月剛從監獄獲釋4天，就因為性侵前女友後出手打人，又被警方逮捕，然而，他被上銬帶上警車時，竟然直接在後座脫褲DIY，性騷擾2名女性警員長達45分鐘。其中1名女警出庭痛批「這太噁心了」，而對於盧特的處分，法院將在今年2月宣判。

▲▼ 警車。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲2名女警要把盧特押回警局，卻在回程路上遭到性騷擾。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay，與本文當事人無關）

根據《Hull Daily Mail》報導，盧特（Daniel Rutter）2021年11月12日才剛從監獄獲釋，同年同月16日又因為毆打前女友和性騷擾女警被捕。前女友表示，因為一直接到盧特的騷擾電話，不得已答應見面，沒想到卻遭到性侵，還遭毆打、吐口水。

然而，亨伯賽德（Humberside）警局獲報趕抵現場時，盧特依舊表現得咄咄逼人，並對警員吐口水，被上銬帶上警車後，竟然在警車後座直接脫褲子自慰，還一邊撫摸下體一邊喊著2名女警的名字。

「這太噁心了。」其中1名女警出庭時表示，雖然任職警察期間也遇過一些不合理的對待，但這次真的太過分，「在45分鐘的車程裡，他完全沒把生殖器收回褲子裡過。他對穿著制服的警員都敢這樣做，我真的很擔心，這讓我很害怕，萬一是在下班時間遇到後果不堪設想。」

縱使辯護律師稱盧特並未對女警造成實質的傷害，但法官認為，當時2名女警1個在開車，另1個因為職責規定必須讓嫌犯待在自己的視線範圍內，因而被迫看了45分鐘的「露鳥秀」，盧特的行為明顯就是想造成女警痛苦。而盧特的最終判決結果，將在下個月公布。

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