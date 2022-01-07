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富少淫魔闖民宅綁1家人　女兒因一句話含淚遭性侵才知媽媽也被害

▲▼示意圖,社會,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦。（圖／123RF）

▲李男設局性侵模特兒姊妹花，又性侵一對母女。此為示意圖。（圖／123RF）

記者吳銘峯／台北報導

新北市富少淫魔李允然，曾因下藥性侵4名女子遭判刑入獄，假釋出獄後，又在2019年間性侵一對模特兒姐妹花，遭通緝後闖入民宅，綑綁1家人後，先性侵女主人，之後又跑到未成年女兒房間，說謊欺騙，再度性侵得逞。一二審均將他判處無期徒刑，案經上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

現年42歲的李允然，家境富裕但不務正業，他2004年間向父母索取金錢成立空頭公司，利用面試的機會，在飲料中下藥性侵女員工與面試者，總計有4人受害，最後判刑定讞入監，2013年才獲得假釋。但沒想到他出獄後，又故技重施，再度犯案。

他2019年以父母的金錢成立假空頭公司，把自己形塑為創業青年，還加入許多外拍社團，藉此接觸更多外拍模特兒。當年7月間，他以拍廣告為名，邀請一對模特兒姐妹花到宜蘭民宅外拍，並在飲料中下藥性侵姐妹花。2名被害人事後報警，檢警屢傳不到，去年2月間發布通緝。

宜蘭警方掌握李男在新北市的行蹤，持拘票前往逮人，但李男竟趁警方疏忽奪門而出。狡詐的李男深知「最危險的地方就是最安全的地方」之理，又返回該地，並持槍闖進鄰居家中，綑綁男主人後，要脅女主人發生關係，否則就找她女兒下手；讓女主人為了保護女兒，當著男主人之面，被李男侵犯。

▲▼示意圖,性侵,情感,絕望,男孩,挫折,暴力,家暴,恐懼,情緒,暗,害怕,強姦,社會。（圖／123RF）

▲李男欺騙少女「叫妳全家都來看」，性侵得逞。此為示意圖。（圖／123RF）

李男得逞後，又跑到未成年女兒的房間內，恐嚇若不就範，就「叫妳全家都來看」，讓少女含淚答應。李男最後持搜刮來的9000元逃逸，少女才對家人哭訴「爸爸、媽媽、哥哥，我被他侵害了，我被他強暴了。」

李男逃離鄰居家中後，覺得一切都是模特兒姐妹花惹的禍，打算報復，竟假冒他人身分，約出其中一人，騙到摩鐵中性侵、凌虐，直到被害人願意撤告，才放對方離去。警方在前年3月間，成功在新北市板橋區某養生會館中逮捕李男。一二審均將他判處無期徒刑，全案再上訴，最高法院7日駁回上訴定讞。

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