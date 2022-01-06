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社會 社會焦點 保障人權

「最聰明醫師」受害人+1　孔繁錦夜訪女病患臨走吻脖還留6千元

▲曾獲益智節目《金頭腦》總冠軍的名醫孔繁錦驚傳性侵。（圖／資料照）

▲孔繁錦已經陸續遭雙北地檢署起訴3次性侵、騷擾女病患犯行。（圖／資料照）

記者劉昌松／台北報導

醫師孔繁錦日前才因性侵、騷擾2名女病患被起訴求處重刑，沒想到又有1名被害人提告，指控孔醫師晚上以個人身分到家中拜訪，臨走時突然對她擁抱、親吻臉頰和脖子，還留了6千元給她，孔辯稱只是誤會和對方產生情愫，道別時基於社交禮儀而有身體接觸，留錢是希望幫對方度過疫情失業難關，台北地檢署6日根據雙方LINE對話等事證，依性騷擾罪嫌起訴。

孔繁錦身為孔子第74代傳人，曾獲得電視節目《金頭腦》總冠軍，被封為「全台最聰明醫師」，2021年4月間，先後對2女病患伸出狼爪，以手指侵入下體、頭貼背部等方式，侵犯當事人，事後不斷打電話向被害人說，「我已經跟妳道歉了啊！」新北地檢署已依強制性交、性騷擾等罪起訴。

▲▼喉嚨,吞嚥,脖子,鎖骨,女人,髮辮,頭髮,金髮。（圖／翻攝自pixabay）

▲孔繁錦私自夜訪女病患，臨走前親吻女病患脖子，還留下6千元現金。（示意圖／pixabay）

事實上在前2名受害人之後，另有1名30多歲女病患，因為生活壓力大，為失眠所擾，慕名前往有精神科專長的孔繁錦診所諮詢，幾次看診下來，雙方也建立相當的信任，還互加了LINE好友。

2021年7月6日，孔繁錦先LINE了女病患是否可以前往拜訪，女病患以為只是醫師訪視而答應，孔在晚間9點多抵達女病患租處，在客廳聊了一會兒，孔離開前，擁抱女病患，並親吻女病患的臉頰、脖子，女病患頓時傻住，回過神來發現，孔還留了6千元現金給她。

女病患馬上LINE孔繁錦，詢問為什麼突然碰她，還留下錢是什麼意思？孔繁錦錦回應解釋，錢是要幫助女病患度過疫情期間失業的難關，女病患越想越不舒服，事發隔天就去報案。

親親,親吻,接吻,KISS,情侶,愛情（圖／達志／示意圖）

▲孔繁錦自認肢體接觸是社交禮儀，但女病患覺得不舒服拒絕和解。（示意圖／達志）

檢警偵辦時，孔繁錦強調當天不是以醫師身分訪視病患，而是個人拜訪，因為他以為和女病患之間已經產生了情愫，結束會面時的肢體接觸純粹是基於社交禮儀，絕無不軌意圖，孔繁錦並希望對女病患當面道歉取得和解。

但女病患已經因此事產生急性壓力症候群，再見到其他醫師時，心中已經有陰影，不願意再見到孔繁錦，檢察官根據2人的LINE對話紀錄、女病患提供的就醫診斷等事證，認定孔繁錦趁女病患來不及防備時做肢體接觸，的確已讓女病患感到不舒服，依性騷擾罪嫌提起公訴。

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