首例！4上市公司同案遭搜索　中保科林孝信捲「國產內線案」漏夜複訊

▲中興保全董事長林孝信涉國產公司內線交易案，被移送北檢漏夜複訊。（圖／記者劉昌松攝）

記者劉昌松／台北報導

國產建材實業公司疑在2019、2020年間接連爆出內線交易疑雲，檢調為調查釐清，6日發動24路大搜索，包括國產董事長徐蘭英、中興保全（中保科）董事長林孝信、國票金董事長魏啟林、台產董事長李泰宏等20多人均遭約談，其中林孝信和兒子林建涵7日凌晨由檢察官漏夜複訊，徐、魏、李3人分別以證人身分請回。

檢調獲報，號稱台灣預拌混凝土龍頭的國產建材實業公司，在2019年10月14日發布重訊，公告孫公司處分福建水泥廠，預估獲利約4.82億元，以及2020年3月17日公告實施庫藏股買回，國產股價在這2次重訊後，都連著幾天上漲，卻疑似有多筆資金提前進場買股。

▲國產董事張世宗。（圖／記者劉昌松攝）

專案人員分析懷疑，曾任國產董事長的現任中興保全董事長林孝信與兒子林建涵、2位妹妹林富美與林淑美，以及國產前董事張明吉、2位兒子現任董事張世宗、國賓影城董事長張中周等，有多組人馬涉嫌違反《證交法》內線交易罪。

台北地檢署檢察官6日指揮調查局台北市調處展開搜索，搜索地點包括國產、中保科、國票金、台產相關涉案人的辦公室，3名上市公司董座徐蘭英、魏啟林、李泰宏也被以證人身分約談到案，協助釐清相關案情後，分別從北檢、市調處請回。

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