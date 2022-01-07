確診不能考學測　全高聯批「直接判重考」籲政府提配套

▲大考中心指確診生無法參加學測，遭全高聯批評是「直接判重考」。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

學科能力測驗將在21日登場，而本土新冠疫情升溫，昨天主辦單位大考中心卻表示，確診考生不可參加考試，也不會補考，全國高級中學家長大聯盟（全高聯）今（7日）指出，今年分科測驗不考國、英、數乙三科，上述作法等於讓學測確診生直接被判重考，呼籲政府針對確診考生規劃安全應考措施或可能配套方案，照顧每一位考生權益。

距離學測只剩兩週，因應近期疫情，大考中心昨天公布防疫措施，同時也強調，不會因為疫情關係停辦或延後，學測仍會依原先規劃時間舉行，並提及今年學測有六大防疫措施比去年學測升級，像是試務及監試人員必須要接種疫苗，試場人數從42人降載為36人，第三則是每節考生進入考場用酒精消毒手部等。

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不過，大考中心卻指出，僅針對居家隔離、檢疫或自主健康管理考生安排隔離試場，由於過去學測沒有確診考生，故確診考生不可參加學測考試，也不會補考，引發全高聯不滿。

▼對於確診生不可應考學測，全高聯批評是「直接判重考」（圖／記者許敏溶翻攝）

全高聯理事長蕭錦戎指出，今年考生為108新課綱下第一屆學生，從高一開始接觸新課綱課程，還有各項學習歷程檔案製作壓力，考科也分為數A、數B，加上近期本土疫情升溫，考生及家長因防疫問題已相當焦慮，沒想到昨天大考中心竟然宣布確診考生不可參加學測考試，而今年的分科測驗不考國、英、數乙，這等於宣判學測確診生直接被判重考。

蕭錦戎認為，確診考生可能僅是極少數，但孩子們都努力拚到最後，考量新冠肺炎為第五類法定傳染病，加上Omicron病毒已進入社區，接下來兩週疫情變化不得而知，呼籲教育部及大考中心體諒孩子及家長的苦，考量憲法第159條國民受教育機會一律平等，「每一個孩子都不要放棄」，若有極少數確診考生，應依確診考生症狀輕重或無症狀程度，規劃安全應考措施或其他可能配套方案，包括在醫院應考等，照顧每一位考生權益。