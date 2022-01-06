學測因疫情停辦或延後？大考中心說「不」提6新措施

▲大考中心表示，學測不會因疫情延後或停辦。（圖／資料照片）

記者許敏溶／台北報導

本土新冠肺炎疫情似有升溫趨勢，本月21日將舉行的學科能力測驗是否可能停辦或延後？大考中心主任周兆民今（6日）上午表示，依照目前台灣疫情狀況，學測仍會依照原先規劃時間舉行，不會停辦或延後，而且今年學測防疫措施是比去年學測提高，可分成六大部分，包括試務及監試人員必須要接種疫苗，試場人數從42人降載為36人，第三則是每節考生進入考場用酒精消毒手部等。

由大考中心主辦的111學年學測，21日起一連舉行三天，今年共有11.6萬餘人報考，人數創下史上新低，因應本週國內3天增加8例確診，大考中心今透過線上記者會宣布學測防疫措施，包括考生得全程戴口罩、進考分區量體溫、試場氣窗開5至10公分、不開放家長或親友陪考等，另新增每間試場考生數降至36人防疫措施，因學測沒有安排補考，將提供8個試場供自主管理、居家隔離、居家檢疫等考生應考。

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▲▼大考中心說明今年學測防疫新增六大措施，包括人數降載、入場噴酒精等。（圖／記者許敏溶翻攝）



不過，由於本土疫情升溫，過去三天已有8人確診，疫情似有擴散趨勢，外界擔心，21日舉行的學測，是否可能因為疫情關係停辦或延後，周兆民今早面對媒體詢問時，指依照目前台灣疫情，學測仍會依照原先規劃時間舉行，不會停辦或延後。

周兆民也強調，今年學測防疫規格是比去年學測還高，可分成六大措施，首先是要求，試務及監試人員必須要接種疫苗，其次為每間試場人數從42人降載為36人，第三則是每節考生進入考場用酒精消毒手部，第四則限制考生只能在其座位上用餐。

學測不開放親友陪考，而是集體報名單位及考(分)區學校分別組成考生服務隊，以協助考生所需的服務與協助，周兆民表示，今年學測也降低考生服務隊人數，避免群聚，其次則要求考生服務隊成員，師長部分要接種完整兩劑疫苗，學生則至少完成一劑。