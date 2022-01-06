學測11.6萬考生注意！防疫規定出爐「開8試場供檢疫生應考」

▲學測即將登場，圖為去年學測考生核對證件進考場。（圖／記者林敬旻攝）

記者許敏溶／台北報導

111學年學科能力測驗將在21日起一連舉行三天，因應本土3天增加8例確診，大考中心今（6日）宣布學測防疫規定，包括考生得全程戴口罩、進考分區量體溫、試場氣窗開5至10公分、不開放家長或親友陪考等，另新增每間試場考生數降至36人防疫措施，因學測沒有安排補考，將提供8個試場供自主管理、居家隔離、居家檢疫等考生應考。

今年學測將在21日（五）至23日（日）舉行，今年共有11.6萬餘人報考，人數創下史上新低，考生將分別在33考區、3337個試場舉行，因應即將到來的學測，大考中心主任周兆民今天召開線上記者會，宣布學測防疫措施。

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▲受疫情影響，學測考生今年不能進教室察看考場。（圖／記者屠惠剛攝）

近期本土疫情緊繃，過去三天已新增8名本土確診病例，周兆民指出，這次學測按照往例，全國91個考分區採單一入口進場、多條動線量體溫，量溫標準是額溫在37.5℃以下、耳溫38℃以下；每天早上7時30分開始量溫，比過往提早30分鐘；試場不開放冷氣，開啟四個角落氣窗各5到10公分以利通風，但今年新增每間試場考生數降至36人防疫措施。

今年學測沒有安排補考，周兆民表示，為確保整體考生應試健康及安全，針對仍在居家隔離、居家檢疫、自主健康管理的考生，大考中心將在北中南花蓮台東及金馬澎湖等8個分區設置隔離考場，上述考生將由防疫專車接送，若考生接獲政府相關單位通知為確診、居家隔離、居家檢疫、自主健康管理者，請立即與大考中心聯絡(02-23661416#608)來安排試務，切勿私自參加考試，查證屬實最重取消考試資格。

要是學測考生確診考生是否可補考？，周兆民表示，因學測成績採五標換算，若補考因學生人數少，無法對應，依照往例學測沒有舉行補考，而過去多次大考並沒碰過考生確診，所以仍呼籲考生考前做好防疫、勤洗手、保持身心健康。

周兆民提醒，考生出入考分區，請出示大考中心配發的識別證，識別證遺失可申請補發，而過去最多違規案件是考生忘了帶應試有效證件，包括身分證、有照片健保卡、駕照、居留證、護照，而學生證無論有沒有照片，都不是應試有效證件，請考生注意。



