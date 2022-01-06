學測平均每人選考4.92科　選考人數最多考科曝光

▲學測即將登場，今年選考人數最多依舊是國文科。（圖／記者屠惠剛攝）

記者許敏溶／台北報導

111學年學測將在21日起一連舉行三天，今年共有11.6萬餘人報考，根據大考中心今（6日）公布資料，今年6個考科當中，選考人數最多是國文11萬6197人，其次為英文11萬6119人，而今年數學分為數A、數B，考題相對簡單的數學B有9.3萬餘人選考，高過考題相對比較難的數A有8.1萬餘人報考。

今年學測將在21日（五）至23日（日）舉行，今年共有11萬6465名考生報名，由於今年高三生為108新課綱實施後的第一屆學生，今年特色和往年有許多不同，包括採取「卷卡合一」與「混合題型或非選題」，考試科目包括國文、英文、數學A、數學B、社會、自然共六科，其中國文科分成兩節考試，包括「國綜（國語文綜合能力測驗）」與「國寫（國語文寫作能力測驗）」，考試也從2天延長為3天。

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▲學測即將登場，今年考生平均選考4.92科，選考人數最多依舊是國文科。（圖／記者屠惠剛攝）

大考中心今天透過線上舉行防疫措施說明會，大考中心主任周兆民表示，本屆學測共有11萬6465名考生報名，選考人數最多的是國文11萬6197人，其次依序為英文11萬6119人，今年首度分為數學A、B，數學B有9萬3874人選考，數學A為8萬1620人選考，另社會科有9萬2748人選考，自然科為7萬2214人。

若是比較考生選考科目數，周兆民說，選考4科人數最多，共3萬9867、佔34.23%，其次選考6科，共3萬8675人、佔33.21%，接著為選考5科的3萬4501人、佔29.62%，平均每位考生選考4.92科。

周兆民提醒考生，不管考生是哪一天考試，統一在20日（四）當天開放考生查看考場，但因防疫考量，不會讓考生與親友進入教室內，而進入考分區時，要配合戴口罩及量測體溫，超過規定標準不可進入考場。

