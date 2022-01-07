菲律賓確診翻3倍！沒打疫苗禁出入公共場所　杜特蒂：違規就逮捕

▲菲律賓總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

菲律賓6日新增1.7萬人確診，比前兩日增加3倍，當地政府升高馬尼拉等大城的防疫警戒，禁止未接種疫苗者搭乘大眾交通工具、進入公共場所。總統杜特蒂更憤怒命令地方首長加強尋找未接種者，若這些人拒絕施打又跑出門，「官員就有權逮捕反抗者。」

根據《衛報》報導，杜特蒂（Rodrigo Duterte）6日向全國表示，現在是全國緊急狀態，所以可以對沒有接種疫苗的人做出限制，「我現在命令村長找出那些沒有施打疫苗的人，如果可以就命令他們待在家，若他拒絕還走出家門，或到任何其他地方去，他就會受到限制，如果他又拒絕，那麼官員就有權逮捕反抗者。」

▲菲律賓疫苗接種率不到5成。（圖／達志影像／美聯社）



菲律賓6日新增1.7萬確診，比前兩日多了近三倍，且菲律賓1億多人口中，完整接種率不到一半，杜特蒂表示，他對還有許多國民還沒接種疫苗感到相當震驚，「如果你不接種疫苗，就會把每個人都置於危險之中，病毒正在我們的社區、我們的國家和世界上肆虐。」

為避免疫情傳播，大馬尼拉地區17個城市和周邊的布拉坎省（Bulacan）、甲美地省（Cavite）、黎薩省（Rizal）警戒層級已從原本的2級提高為3級警戒（最高為5級），禁止基礎教育面對面授課、社交聚會、賭場營運和接觸性運動。

馬尼拉大都會發展局（MMDA）宣布，禁止未接種疫苗者到餐廳用餐或進入商場、飯店、體育設施等公眾場所。交通部也下令，暫時禁止未接種者、18歲以下的兒童和青少年、年長者和孕婦在3級警戒下於馬尼拉都會區搭乘任何陸、海、空等大眾運輸工具。

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