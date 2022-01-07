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快訊／桃機群聚持續擴大　柯文哲15:00說明北市因應作為

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

▲柯文哲。（資料照／記者李毓康攝）

記者蘇晏男／台北報導

桃園機場群聚案持續擴大，累計12例人確診，其中一人連續5天前往中壢的金嗓歌友會，還曾參加800多人的跨年活動，民眾憂心疫情是否已蔓延至社區。針對目前疫情發展，台北市長柯文哲下午3時將率副市長黃珊珊、蔡炳坤及衛生局召開台北市府防疫記者會，說明北市因應作為。

面對最新疫情，台北市長柯文哲上午受訪時直言，「一定程度有進入社區，我認為有社區感染」，不過民眾不用太恐慌，現在的台灣已經和半年前不一樣了，大家都已打疫苗，雖不是100％，但仍有抵抗力。

桃園市政府衛生局是在昨深夜接獲通報4例本土個案，初步調查1例27歲女性，為機場保全負責二航廈保全工作，1月4日有喉嚨痛症狀，1月5日晚間至醫院就醫採檢，6日PCR陽性確診 ，Ct值28.1。

另3例為1月6日衛生局安排社區採檢站檢出3例陽性個案，2例與案17239歌友會足跡多日重疊，分別為1例58歲男性，為計程車司機，於1月4日出現乾咳症狀，Ct值26.5，衛生局已掌握乘客名單；一例為59歲女性，1月3日出現流鼻水症狀，採檢Ct值18.6，另一例為同住家人58歲女性，Ct值38.1。

桃園市長鄭文燦今早公布新增4例幾乎都是突破性感染，一早行政院長蘇貞昌也與行政院副院長沈榮津、衛福部長陳時等人召開防疫會議，聽取昨晚最新疫情發展。蘇貞昌除指示政府進行所有必要防疫措施，包括整備醫療量能、擴大接觸者的匡列篩檢和隔離收治、完善防疫與清潔工作等外，也呼籲符合第三劑疫苗資格的國人，盡快施打疫苗。

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