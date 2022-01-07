桃園群聚+12「本土撐得住嗎」　鄉民唱衰1行業GG：真的倒一倒

▲桃園群聚6日突再增4人感染。（示意圖／記者邱顯燁攝）

網搜小組／劉維榛報導

桃園機場群聚一夕來到12例，其中有4人確認感染Omicron。對此，有鄉民想起去（2021）年5月一夕爆增180例的狀況，紛紛驚喊「這次你各位能撐住嗎？」文章曝光後，多數網友認為本土能挺得住，但勢必民眾會不敢出門，直言餐廳衝擊最大，「來吧～順便讓那些漲價的店家哀嚎！」

「你各位準備好了嗎？」一名網友在PTT表示，眼看魔王株Omicron侵入本土，讓他不禁剉咧等，若要去賣場採買用品，看到人絕對閃遠遠，回家落實消毒、各種食物選擇外帶，做好實聯制並保持社交距離，「這次你各位能撐住嗎？」

[廣告]請繼續往下閱讀...

另有鄉民也積極PO文發問，「由去年4至5月左右大爆發的經驗來看，在加上現在也有一定程度的疫苗覆蓋率，那這波疫情，台灣全身而退的機率有多少？」

▲鄉民揭餐飲業GG。（示意圖／記者謝盛帆攝）



兩篇文章曝光後，底下網友紛紛回應，「兩年來一直都外帶，完全沒差」、「是要坐等三級？怕爆」、「慘啦快半年沒健身，最近才開始去健身房而已」、「除非你完全不跟人接觸，不然我看沒用，看日本口罩戴成那樣還是擋不住」、「科技業停工，一堆店家應該提早先掛」、「（感染）發現得早，應該還好」、「看好了世界，台灣只示範一次」、「之前的Delta也安然度過，很難說不用升三級，但至少要限制集會人數吧」、「趁春節寒假，家長在家顧小孩」、「當初宜蘭遊藝場也是說發現的早，然後過幾天就爆出180例」。

其中網友對餐飲業從年末都年初漲價一波，紛紛狠酸「餐廳再漲價啊幹，不是很秋，就不要倒喔」、「這次吃不到外帶全倒，你各位吃500元麥當勞或自己煮吧」、「來吧～順便讓那些漲價的店家哀嚎」、「餐廳真的倒一倒，一堆亂漲價的」。

▼鄉民熱議。（圖／翻攝PTT）

