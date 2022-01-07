全球確診數飆破3億　譚德塞警告：「Omicron會奪命」不該歸類溫和

▲美國民眾排隊等待篩檢。（圖／路透，下同）

記者詹雅婷／綜合報導

依據最新統計，全球新冠確診個案數突破3億，世界衛生組織臨床管理主管迪亞茲（Janet Diaz）6日表示，新冠變異株Omicron傳染力強大，但儘管相關住院風險比Delta低，且年輕人與高齡者重症風險也較小，但仍不該被歸類為「溫和」（mild）。秘書長譚德塞說，「Omicron就像之前其他的變種病毒一樣，會使患者住院，奪人性命。」

路透報導，依據世衛（WHO）6日發布的報告，截至1月2日的當周，全球確診病例數增加71%，也就是950萬例，死亡數為4.1萬人，較前一周下降10%。

迪亞茲在世衛組織日內瓦總部的記者會上表示，依據南非和英國的早期研究，儘管Omicron似乎沒有像Delta疫情那樣嚴重，住院風險較低，年輕人及長者重症的風險也較低，但Omicron仍舊不該被歸類為溫和。但她並未進一步說明報告內容及確診患者年齡相關分析。

目前Omicron研究數據大多為年輕人，因此該毒株對高齡者的影響仍是需要釐清的一大問題。

▲世衛秘書長譚德塞。（圖／路透）

世衛秘書長譚德塞（Tedros Adhanom Ghebreyesus）在同場記者會上表示，雖然與Delta相比，Omicron帶來的疫情似乎沒有那麼嚴重，特別是已接種疫苗族群，但這並不代表它該被歸類為溫和，「就像之前的變種病毒一樣，Omicron仍會讓患者病到住院，奪人性命。」

譚德塞進一步警告，如今受到Omicron及Delta變異株雙重夾擊，全球確診數量創新高，將面臨「新冠海嘯」來襲，各國醫療體系會不堪負荷、政府難以控制疫情。

譚德塞也再次呼籲全球新冠疫苗要公平分配獲取，因為依據現階段速度，有109國家會無法達到世衛設定的目標，也就是全球70%人口在7月之前完全接種疫苗，如今仍有36國疫苗覆蓋率不到10%，「如果世界上還有10億以上人口沒受到保護，就算少數國家開打一劑劑疫苗加強針，也無法終結疫情大流行。」

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