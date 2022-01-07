各醫院開20%專責病房？　柯文哲：每家都收確診者「更容易有破口」

記者陳家祥／台北報導

中央流行疫情指揮中心昨宣布，要求各醫院恢復20%專責病房，以便應付可能的疫情衝擊。對此，台北市長柯文哲7日說，北市有遵照中央的指示，但在大戰略下也有進行修正，若確診者壓在100人以內，就由和平、三總2家醫院負責，有增加的話再往上調整；柯文哲強調，不贊成每家醫院都收確診者，會搞到遍地烽火、防不勝防，更容易出現破口。

▲柯文哲出席後疫情產業數位轉型政策白皮書2.0發表記者會。（圖／記者陳家豪攝）

桃園機場疫情擴大，目前累積12人確診。柯文哲7日上午出席數為轉型政策白皮書2.0活動時，針對中央要求恢復20%專責病房，直言反對確診病例分散到所有醫院，因為破口越多，要防守的地方會太多。

柯文哲說，台北市政府有按照中央的指示做一些修正，如果可以壓在100人以內，就用和平、三總兩家醫院撐住；如果往上增加，求人不如求己，北市聯醫系統的忠孝、仁愛、中興、陽明再加100。

「希望如果可以壓制在200個確診者以內，就用這幾家醫院擋住。」柯文哲說，若超過200人以上，才會開始動用區醫院跟醫學中心，因為如果每一家醫院都收幾個病人，會搞到遍地烽火，到時候防不勝防，反而會有更多破口。

柯文哲說，中央命令已收到，北市會按照它的戰略做戰術修正，如果在100名以內就2家醫案擋住，如果超過200，就再加4家醫院擋住，如果超過，這就算台北市的緊急狀況，就要全面啟動，恢復到去年5月時的狀況。

柯文哲強調，現階段如果叫每家醫院都要空出病房，事實上也妨礙每個醫院的醫療量能，因為醫院不是只有處理新冠肺炎，不要一個風吹草動，就讓整個醫療體系陷入閒置狀態，台北市有按照中央指示，只是把作戰計畫重新調一遍。