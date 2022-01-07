柯文哲建議這3類人優先造冊打第3劑　憂間隔縮短恐「一窩蜂」搶打

▲柯文哲出席後疫情產業數位轉型政策白皮書2.0發表記者會。（圖／記者陳家豪攝）



記者陳家祥／台北報導

桃園機場疫情擴大，目前累積12人確診，再加上境外移入確診個案不斷創近期新高，傳出疫情指揮中心已在研擬縮短接種第3劑的間隔時間到3個月。對此，台北市長柯文哲也認同，同意可以縮短到3個月，但應該優先給機場、旅館、醫院的人員施打，若冒然開放，台灣人會一窩蜂，最後就是不需要的都跑來打，反而把需要打的人都擠壓掉了。

柯文哲表示，衛福部次長薛瑞元正在開會，討論因應疫情爆發第三劑到底怎麼處理。他認為，歐盟是6個月，台灣是5個月，遇到疫情嚴重時，「我主張機場、旅館、醫院3組人馬先打」。

柯文哲進一步說明，機場是廣義的機場，包含裡面的清潔工、行政人員、航空器駕駛員、空服人員等，所有機場有關的人；旅館是最危險的；醫院本來就要收置確診者，所以機場、旅館、醫院這3組人應該造冊優先施打。

「縮短到3個月我同意。」柯文哲也提醒，現階段若一下子開放，依他對台灣人的了解，「會一窩蜂，常常是不需要打跑來打，反而把需要打的擠壓掉了」，所以如果要縮到3個月，應該要機場、醫院、旅館3組人，造冊滿3個月的全部給他打一輪。