沖繩220醫護「染疫、匡列」停工！日增1400例　第一線醫療崩潰

▲沖繩疫情進入第6波高峰，第一線醫護人手已經陷入緊繃。（圖／達志影像／美聯社）



記者王佩翊／編譯

日本疫情急速升溫，其中沖繩縣受到駐日美軍基地群聚感染影響，最為嚴重，7日新增1400例以上確診，再度創下新高。然而在這樣嚴峻的環境下，卻有約220名醫護人員因為染疫或是被匡列為密切接觸者，而被迫停職，暫時離開工作崗位，導致第一線醫療資源環境更加緊繃，甚至被迫停止一般門診或是提高急診門檻。

根據《沖繩時報》報導，那霸市立醫院雖然暫時沒有醫護人員確診，但是由於陸續出現家屬確診案例，導致員工跟著遭到匡列，因隔離被迫無法出勤，進而造成醫院人手不足，因此從11日起將停止接受所有外來的一般門診，同時取消不緊急的檢查、手術以及住院。

▲駐日美軍基地漢森營傳出大規模群聚感染，成為沖繩防疫破口。（圖／達志影像／美聯社）



那霸市立醫院表示，雖然急診照常收治病人，但一旦醫護人員人手不足的情況持續惡化，有可能連急診都必須暫停。院方表示，「如果身體出現問題最好先向自家附近的初級保健機關諮詢、看診。」希望能藉此減輕市立醫院的負擔。

紅十字醫院7日起，將暫停內科、外科、小兒科、婦產科等7個科室的急診治療5天。連該院的醫護人員都表示，「沒想到患者數量會增加到這個程度。」

沖繩縣5日召開新冠肺炎專家會議，其中負責中部地區急診治療的4個醫院中，有2個醫院已經因人手不足，實施部分限制。相關人員提到，目前大家都在苦惱應該如何填補停職醫護的空缺，如果確診患者繼續增加，甚至有可能會壓縮到其他科室的病床。

據悉，有醫院光是自元旦起就至少已經有10名員工確診，全都是在院外或是家庭內的感染，也有人因為家人確診因此被匡列為密切接觸者而不能出勤，嚴重影響第一線醫護人力。

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