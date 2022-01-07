尾牙是福利？他點出1環節：強迫參加、5000元獎金20人分

▲歲末尾牙祭來了。（示意圖／PIXABAY）

圖文／CTWANT

歲末年終，今年疫情較往年趨緩，不少公司已開始辦起尾牙，不過對於某些人來說，似乎不是很希望參加這樣的活動。就有一名網友在社交平台發文討論，他們公司在尾牙時舉辦表演活動，不僅要求大家都得參加，而且獎金5千元還得分給20人，令他不禁直呼：「到底尾牙是福利還是惡夢？」

一名網友在「PTT」發文，他指出，由於歲末年終，尾牙的季節即將到來，而他們公司決定在一年一度的尾牙舉辦表演比賽，可以說是相當吃力不討好，因為員工不僅會被強迫參加，公司還直接幫大家分好組，他不禁虧道：「老闆跟行政真的好貼心。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

不只如此，優勝組可以獲得5千元的獎金，不過獎金卻是要由20至25人平分，而且表演的治裝費、道具，公司都不會補助，讓他傻眼詢問大家：「大家期待尾牙嗎？到底尾牙是福利還是惡夢？」

貼文一出，網友們紛紛留言：「如果大獎沒抽到，尾牙就只不過是加班而已」、「完蛋，有點把他（尾牙）分類到無意義的社交活動裡了」、「原po這個有點慘…尾牙就是吃飯敬酒看明星表演等抽獎呀」、「尾牙要員工表演的公司直接離職好嗎? 尾牙是老闆犒賞員工耶」。

延伸閱讀

▸ 3歲童尖叫 父母轉頭看傻「剪刀已插進眼裡」

▸ 友靠無痛存錢法「半年存10萬」 他照做5天驚覺怪怪的…怒飆罵：王八蛋

▸ 妻懷孕拒住婆家又不出錢租屋 「妳有公主病沒公主命」尪月賺70K氣喊離