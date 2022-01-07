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尾牙50桌變500個便當！桃園婚宴廣場疫情掉業績　台北飯店客戶觀望

▲▼尾牙，聚餐，春酒。（示意圖／記者涂含昀攝）

▲本土疫情升溫，桃園一家婚宴廣場就接到客戶將原本50桌的尾牙訂單，改成500個便當。（示意圖／資料照）

記者黃士原／台北報導

桃機群聚持續擴大，也讓本土疫情升溫，讓餐飲業者再度感到壓力，桃園一家婚宴廣場就接到客戶將原本50桌的尾牙訂單，改成500個便當。相對於桃園處於這波群聚風暴中心，台北市的各大飯店目前暫時還沒接到客人取消或延期尾牙訂單，但台北飯店業者坦言很擔心這波疫情，如果再度燒起來，可能會衝擊到過年餐飲業績。

桃園機場群聚感染傳出6日晚間又檢驗出4例確診，目前整體群聚相關個案來到12人，這也讓北部餐飲業者感受到壓力，像是雲品國際旗下的婚宴廣場「桃園皇家薇庭」就接客戶將原本50桌的尾牙訂單，改成500個便當。而晶宴會館在桃園的二家分館，雖然也接到不少客人詢問取消或延期相關事宜，但大家都在觀望中，僅有一個客戶把尾牙延期到過年後改辦春酒。COZZI Blu和逸飯店‧桃園館整體營運也尚未受到影響。

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▲除夕圍爐部份，當晚全館餐廳皆客滿，晶華加開的大型與中型宴會廳以及柏麗廳的第二輪餐期也全數客滿，目前都沒有接到消費者延期或取消的通知。

至於離桃園這波群聚風暴中心還有點距離的台北飯店業者暫時沒有客人取消訂單，旗下有台北喜來登、台北寒舍艾美及台北寒舍艾麗的寒舍餐旅集團表示，目前還沒有退訂或延期狀況。福容大飯店表示，目前沒受到影響，客人大部份都還在觀望中。王品集團目前訂位情況尚未受疫情影響。

而晶華酒店表示，目前尾牙春酒的接訂狀況比去年好，目前也沒有退訂的狀況，預計總業績會較去年成長25%。但因為本土疫情再起，民眾或公司行號選擇在家或辦公室內聚餐，「晶華美食到你家」的外帶餐盒點用率反而有增加的趨勢。至於除夕圍爐部份，當晚全館餐廳皆客滿，加開的大型與中型宴會廳以及柏麗廳的第二輪餐期也全數客滿，目前都沒有接到消費者延期或取消的通知。

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