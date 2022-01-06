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哪家火鍋排隊也必吃？老饕不藏私「這3家」一生推：無敵的吧

▲肉片,火鍋,配料。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲哪家火鍋店排隊也必吃？（示意圖／取自Pixabay）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人天氣一轉涼就想吃火鍋，不過也正因如此，有不少店都必須耐著性子排隊。就有網友好奇詢問，大家覺得哪間火鍋店就算大排長龍，也甘願乖乖排隊等？貼文引發熱議，其中有3家火鍋店被網友力推。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「天氣冷就想吃火鍋，哪家火鍋最值得排隊」為題發文，提到最近天氣越來越冷，幾乎每家火鍋店都能看見排隊人潮，而知名連鎖店更是排得誇張。

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原PO坦言，有時候看到別人在排隊，他就會想跟風，然而吃完後卻滿肚子失望；他就好奇，現在有沒有哪家火鍋店是值得排隊的呢？

貼文一出，不少網友都點名石二鍋，「石二鍋的CP值其實蠻高的耶，很多更貴、內容物更少的火鍋店」、「石二鍋可以線上訂啊，我都這樣不太需要等」、「連鎖大概只有石二鍋」、「石二鍋和肉多多都離我家很近，雖然都要排隊，但不錯吃」。

▲▼石二鍋8月起漲價！（圖／翻攝石二鍋粉絲團）

▲網友大讚石二鍋CP值高！（圖／翻攝自Facebook／石二鍋）

除了石二鍋外，輕井澤、肉多多也有不少擁護者推薦，「輕井澤沒有之一」、「輕井澤只要不再漲價就一生推」、「沒吃過輕井澤才會推12鍋吧」、「排隊值的火鍋，個人覺得是輕井澤、肉多多、海底撈吧」、「肉多多值得，299元可以吃肉套餐加自助吧吃到飽，直接爽吃」、「肉多多+1，299套餐無敵的吧」、「肉食主義者（我）只推肉多多」。

另外，也有網友分享其他選擇，「詹記啦～記得一個月前要訂位」、「八神涮涮鍋，唯一推薦」、「老四川，鍋底就吃到飽」、「雞湯大叔真D讚」、「當然是涮乃葉」、「萬客什鍋不錯」、「劍潭的富樂台式涮涮鍋是我少數會排隊的火鍋店」、「最值得的排隊火鍋是海底撈吧～服務好，餐點又好吃」。

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