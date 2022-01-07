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瘋換「美輪明宏」桌布！6色招好運功效曝　網實測認證：有意外之財

記者曾筠淇／綜合報導

近日網路瘋傳只要將日本傳奇歌手「美輪明宏」的照片設置成桌布，就能招來好運。這波熱潮在台灣發酵中，更衍生出「金色增加財運」、「粉色增加桃花運」等的都市傳說，相關討論不斷，還有網友透露，自己換完隔天果真得到一筆意外之財。

有網友在PTT的Gossiping板上，以「手機桌布換成美輪明宏的照片」為題發文，提到他近日透過IG得知，只要將手機桌布換成美輪明宏的照片，就能獲得好運；這個消息貌似是從日本傳來的，有人試過嗎？

這個消息有人相信，也有人抱持懷疑態度。值得一提的是，就有網友認證換完照片隨即有好運發生，「我換完隔天還真的有筆意外之財」、「換了一張白色的，感覺突然周圍空氣清新很多，怎麼回事= =+美輪明宏可以驅邪484」。

網路流傳的「美輪明宏都市傳說」還提到，換不同色系的照片可以帶來不同功效：

金色系：提升財運
粉色系：提升桃花運
紫色系：提升健康運
藍色系：提升工作運
白色系：消除厄運、淨化心靈
美輪明宏年輕的黑白照：可提升整體運勢

正因如此，還有不少網友就將美輪明宏的「各色」照片拼貼成一張，希望2022年能夠好運大爆發。

事實上，「美輪明宏」的風潮早在日本流傳多時，一直到現在都還會被拿出來介紹。86歲的美輪明宏本人真的是傳奇，除了是日本的創作歌手兼演員，還擁有命理師的身分，在日本是少數「出櫃」的多棲藝人。美輪明宏以一身女性打扮最為人熟識，晚年染純黃色長髮，只在演出特定角色及形象時戴上假髮或著男裝。

據了解，外界認為美輪明宏的照片能招好運的原因有很多，其中包含美輪明宏的靈異體質能給詢問者建議；還有一說是美輪明宏家庭發生劇變、飽受支氣管炎所苦、曾因腦梗塞住院治療，即便坎坷但最終都挺過並活躍演藝圈，滿滿正能量讓人相信照片很靈驗。

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