總統特聘林佳龍無任所大使挨轟　劉世芳：適才適所非酬庸

▲民進黨立委劉世芳受訪。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文特聘前交通部長林佳龍為無任所大使，國民黨昨（6日）批評，林佳龍正擔任立委候選人林靜儀競選總部主委，蔡還急著封賞加爵，把民主國家治理當成分贓遊戲。對此，民進黨立委劉世芳今（7日）上午受訪說，林佳龍非常有才華，該任命適才適所非酬庸；民進黨立委鍾佳濱也說，林熟悉新南向政策，可代表台灣開拓新南向。

劉世芳受訪說，林佳龍是非常有才華的人，而且以他的學經歷來說，擔任無任所大使有助於推動數位新南向等政策，是適才適所，也是蔡總統借重他的地方，沒有所謂酬庸的問題。

鍾佳濱今天上午受訪說，在野黨任何批評社會上自有公評，過去很多前內閣閣員、前立委都會擔任無任所大使，但這絕對不會是酬庸或者雞肋性質，如果今天這個職務有很大的資源可以分配，當然一定會被批評政治酬庸，不過，該職務並沒有資源可以分配，且對該職務「雞肋」的批評，也忽略了國家元首在任命無任所大使當中的重要考量。

鍾佳濱舉例，以文化為例，過去他曾經擔任前文建會主委陳郁秀的幕僚，陳在卸任主委後也曾因歐陸國家交流經驗，被聘任為無任所大使，而台中市第二選區立委補選候選人林靜儀亦曾被聘任為無任所大使，因為她過去在擔任立委期間，就以醫師身份參與無國界醫師等國際醫療合作及服務，非常適合代表台灣。

鍾佳濱說，相信以林佳龍對於新南向政策的熟悉，在這議題著墨甚深，因此也很樂見蔡總統能夠重用他，在很多國際交流因疫情無法進行時，代表台灣開拓新南向，這個任命是非常恰當的，呼籲在野黨不要以「雞肋」、「安慰」等批評嘲諷林佳龍，且這也不是酬庸，「國家人才都是國家的，小英總統要善加使用。」