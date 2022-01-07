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上萬國軍太胖傳參謀總長震怒　蔡易餘：震怒的好！我當兵時也精實

▲▼民進黨立委蔡易餘受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

▲民進黨立委蔡易餘受訪。（圖／記者呂晏慈攝）

記者呂晏慈／台北報導

國防部軍醫局近期統計，國軍全軍有上萬名BMI值（身體質量指數）超過30的「中度肥胖」官兵，外傳參謀總長陳寶餘震怒，一度主張將BMI超過30者列入汰除對象；國防部長邱國正雖急踩煞車，但也認為國軍必須正視「胖官兵」問題。對此，曾在去年因體重破百，被黨主席蔡英文要求減肥的民進黨立委蔡易餘受訪話當年說，胖真的不好，「我在當兵的時候也才60幾公斤而已，那個時候也是很精實的，我是退伍後才胖的」。

蔡易餘去年因體重破百，被蔡英文在中常會下令需於3個月期限內瘦到100公斤以下，否則將「開除黨籍」，一度引發熱議。他今天上午被媒體問及上萬國軍中度肥胖議題，坦言沒有必要汰除這些官兵，不過「參謀總長震怒的好」，因為「胖真的不是好的狀況」。

蔡易餘說，尤其當兵過程中，國軍弟兄好好訓練身體、保持身體精實是好的阿兵哥表現，「事實上，我在當兵的時候也才60幾公斤而已，那個時候也是很精實的，我是退伍後才胖的」。

BMI是以身體質量指數衡量肥胖程度，計算公式是以體重（公斤）除以身高（公尺）的平方。170公分男女體重超過87公斤，BMI就達到30.1，屬於「中度肥胖」。國民健康署建議我國成人BMI應維持在18.5及24之間，太瘦、過重或太胖皆有礙健康。

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