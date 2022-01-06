蔡英文封林佳龍「無任所大使」　國民黨：濫用國家資源助選

▲交通部前部長林佳龍、民進黨候選人林靜儀合體（圖／陳亭妃國會辦公室提供）

記者蔡文鈴／台北報導

針對總統府公告聘前交通部長林佳龍為無任所大使，國民黨文傳會主委凌濤今（6日）表示，中二補選未果，林佳龍正擔任林靜儀的競選總部主委，總統蔡英文還急著封賞加爵，利用國家榮銜達助選目的，民進黨簡直把民主國家治理當成分贓遊戲。

凌濤表示，無所任大使的聘任資格為熟諳國際事務且具有崇高聲望，對交付特定任務具備優越條件者。細數林佳龍的經歷，立委、台中市長與連任失敗接任交通部長，後又因擔任交長時期台鐵改革失敗，發生「太魯閣出軌」憾事，才被人民趕下台，竟還能升官？

至於總統府讓林佳龍專責「數位新南向」，凌濤更進一步指出，值得檢驗的是，蔡政府「實體新南向政策」執行4年來，耗費252億公帑的結果，就是臺灣經貿對中國大陸依賴程度依然有增無減，新南向成果寥寥可數。國人似乎只知道民進黨的「數位網軍」戰功彪炳，以及外交政策錯誤、友邦連環掉，這個聘任讓人不禁聯想，蔡英文為了一黨之私，不惜用國家名義急著替林佳龍個人增光。

凌濤指出，民進黨近期將「鴨霸」二字發揮淋漓盡致，《地制法》、總預算案雙雙強渡關山、藐視國會；另也可以看見，Omicron群聚延燒，民進黨全黨上下一心只顧選情，民眾對於民進黨的一黨之私、滿滿政治味早感到厭煩，相信選民在1月9日會做出明智的決定。