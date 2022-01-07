特定工廠納管　顏寬恒提3大解方：成千上萬家庭不能一夕斷炊

▲民眾向顏寬恒陳情。（圖／記者徐政璿翻攝）

記者徐政璿／台北報導

攸關特定工廠納管的「工廠管理輔導法」於108年7月24日由總統蔡英文修正公布，有廠商認為，此法條有違立法不往前追朔之慣例與立法日出條款之精神，向國民黨中二選區候選人顏寬恒陳情。

顏寬恒表示，聽完這些鄉親與廠商的陳情感到很痛心，105年與109年，當時蔡英文提出「田園式生產聚落」、「串珍珠計畫」及「平價產業園區」等多種構想，承諾農地工廠業主將會放寬展延，輔導合法。

顏寬恒指出，但現在看到的是，這些業主相信民進黨的承諾，紛紛投入資金與資源，但等到特定工廠登記辦法出來時卻一片譁然。最關鍵的在於，蔡政府片面承諾會讓相關的業者就地合法，導致過程3年廠商基於信賴政府原則持續投入資源。

顏寬恒指出，現在必須要三階段解決問題，第一、兌現蔡英文的承諾，放寬展延到108年，讓法律不溯及既往。第二、去重留輕，輔導合法。解決污染的問題，並且短期內安置。第三、轉型升級，集中管理輔導廠商能長久性合法經營。

他強調，必須打造產業園區，將廠商納管、輔導，才能讓低汙染和非低汙染產業得以順利生存下去；既有低污染者，協助相關辦理。中高污染廠商，應比照大廠集中管理，降低污染。

顏寬恒說，中長程的輔導合法與去重留輕，解決污染問題是必要的，但成千上萬的廠商家庭的生計，不能一夕斷炊。