黃偉哲要求防範防疫旅館群聚感染　購置80台紫外線循環氣流殺菌機消毒

▲台南市政府購置80台，加上廠商捐贈20台，總計100台紫外線循環氣流殺菌機，提供給防疫旅館加強空氣及環境除菌阻斷環媒傳播之用。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

為防範防疫旅館群聚感染，台南市政府購置80台，加上廠商捐贈的20台，總計100台紫外線循環氣流殺菌機，提供給防疫旅館加強空氣及環境除菌阻斷環媒傳播之用，市府6日在東區衛生局展示紫外線循環氣流殺菌機，並簡單說明使用方式。





台南市長黃偉哲表示，為確保防疫旅館的衛生環境，這批紫外線循環氣流殺菌機，將優先提供給相對老舊的防疫旅館使用，未來也會視情況再增加採購，黃偉哲強調，市府務必要守住第一道防線，呼籲防疫旅館端也可自行購買殺菌機，公私協力把防疫缺口補起來。



黃偉哲指出，為強化防疫旅館防疫工作，台南市從1月3日就開始積極查察台南市防疫旅館，截至6日為止共查察800多間，皆符合相關規定，且迄今台南市也未有旅館群聚感染事件發生。





黃偉哲說，南市對於防疫旅館的清消特別在意，除委託專業清潔公司執行相關清潔工作，此次也購置紫外線循環氣流殺菌機，希望可以降低室內病毒的數量，加強防疫旅館的安全度、清潔度以及防感染度。



衛生局表示，南市防疫旅宿相關強化作為包含，會同通風系統、空調設備等專業人員，查核南市防疫旅宿，確保空調皆為每室獨立。除檢視室內空設備（冷氣機） 之過濾設施、管線，其他查核項目包公共區域環境、人員經常接觸表面之消毒頻率、房内清潔及消毒作、垃圾處理、人員提供檢疫者餐飲的送餐方式，避免因感染管制觀念不佳，反成為旅館內傳染鏈的傳遞者。對此，衛生局將在7日邀請專家學者針對防疫旅館第一線人員及潔人員，辦理防疫旅宿強化防疫再教育訓練。





黃偉哲最後表示，年關將近，很多台灣鄉親朋友陸續返鄉，目前台南市防疫旅館共計1425間，市府會用最嚴格的防疫標準來進行審視，盼在與中央的持續合作下，平安度過這一波疫情。台南市議員蔡旺詮、李啟維及台灣特浦有限公司董事長陳彥文皆親自到場關心防疫。