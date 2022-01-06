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歌友會列冊795人已採檢537人　衛生局持續追蹤「全找到為止」

▲中壢區金嗓歌友會女清潔員確診，衛生局指出，將持續完成所有795名會員PCR篩檢作業。（圖／記者沈繼昌攝）

▲中壢區金嗓歌友會因女清潔員確診，衛生局指出，將持續完成所有795名會員PCR篩檢作業。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市政府新聞處6日下午召開防疫記者會，針對金嗓歌友會因會員確診導致全部名造冊會員須接受PCR篩檢，新聞處長詹賀舜指出，根據疫調足跡，確診者連續5天都有到歌友會館，停留時間從1小時至3小時不等，已將其近距離15名接觸者完成篩檢，其中14人是陰性，另1人還在等篩檢結果；衛生局強調，所有795名造冊會員都需接受篩檢，將持續完成所有會員篩檢，以避免出現防疫漏洞。

▲桃園市新聞處長詹賀舜6日下午召開防疫記者會公布確診者足跡等訊息。（圖／記者沈繼昌攝）

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▲桃園市新聞處長詹賀舜6日下午召開防疫記者會公布確診者足跡等訊息。（圖／記者沈繼昌攝）

詹賀舜表示，有關金嗓歌友會部分，1月4日案17239確診個案，根據初步疫調結果，近距離接觸者有15人，目前有14人採檢結果是陰性，另1人還在採檢等待結果中，若結果出爐會以最快速度公布讓大家知道。

疫調過程中確診者曾於12月31日到現場與朋友打麻將，根據疫調調查，金嗓歌友會當晚有辦跨年餐會，因有足跡重疊部分，所以請館長陳中央將所有會員造冊，並通知隔日進行自主管理與採檢，所以今日（6）日上午7時30在金嗓歌友會現場設置臨時採檢站，幫所有會員進行PCR篩檢，截至下午2時左右採檢人數是537人，下午會繼續採檢。

▲中壢區金嗓歌友會女清潔員確診，衛生局強調，會持續完成所有795名會員PCR篩檢作業。（圖／記者沈繼昌攝）

▲中壢區金嗓歌友會女清潔員確診，衛生局持續為會員進行PCR篩檢作業。（圖／記者沈繼昌攝）

詹賀舜提及，根據會館最新回報衛生局資訊顯示，有些會員因距離社區採檢站或醫院比較近，會自行前往社區或醫院採檢站，我們會持續追蹤並列冊比對篩檢結果，看看還有哪些人還沒採檢到。此外，中壢警分局仁愛派出所也在場協助通知會員與會員親友，當晚有參加活動朋友也都要到場採檢或到社區採檢站。

詹賀舜強調，有關確診者這幾天的足跡，市府也向會館諮詢過，館長陳中央說，確診個案確實在去年4、5月時在會館打工，因疫情關係會館曾停業，確診者後來沒有在此上班，今年因為是會員，所以他會參加活動，當晚則是去打牌，根據疫調與GPS軌跡圖分析，確診者確實有5天時間都有去會館，短則1小時，多則3小時，那天打牌確實有隔夜，5天的軌跡圖是沒有問題的，後續的採檢結果市府會即時提出說明。

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