顏寬恒自稱「被欺負的小孩」　遭酸巨嬰、都當阿公了

▲柯爸和柯媽「巧遇」顏寬恒。（圖／記者游瓊華攝）



記者黃巈禾／台北報導

民眾黨主席柯文哲的父母在台中市沙鹿區玉皇殿參拜，「巧遇」台中第二選區立委補選國民黨候選人顏寬恒，事後遭網路抨擊。顏寬恒表示，柯媽只是不捨他，看到一個被欺負的小孩。對此，民進黨前議員鄭宏輝狠酸，「44歲的小孩，俗稱巨嬰」。

台中市第2選區立委補選1月9日投票。柯文哲的父母柯承發、何瑞英4日到沙鹿玉皇殿參拜，「巧遇」顏寬恒，雙方不僅一起入廟參拜，結束後顏寬恒還說要帶柯爸、柯媽去吃小吃。柯媽誇讚顏寬恒做人實在，「好人就是要給他支持」，她反批民進黨候選人林靜儀整天「赤焰焰」、天天罵柯文哲。

事後，柯媽在網路遭到攻擊，柯文哲4日回應，柯媽沒事就去拜拜，平時母子會通電話，柯媽問跟顏寬恒競爭的人是誰，他就回說「每天在罵我的那個」，林靜儀常在政論節目上罵他，柯媽每天看電視，看到林靜儀每天罵自己的兒子很不爽。至於柯媽是否代替柯文哲及民眾黨表態挺顏寬恒？柯文哲回應，民眾黨原則上就是中立。

對於柯媽遭輿論抨擊，顏寬恒6日表示，當天柯媽沒說支持他，柯媽只是說出林靜儀無端指控別人、政治追殺，這樣的行為不被認可，因為柯文哲也受到無端的攻擊，這只是「媽媽疼惜兒子」的心情，大家去指責柯媽沒道理，「因我也遭受攻擊，她只是為我不捨，看到一個被欺負的小孩」。

對此，鄭宏輝諷刺44歲的顏寬恒「44歲的小孩，俗稱巨嬰」；還有其他網友表示「都已經做阿公了，還說自己是個小孩」、「霸佔國有土地，說人家欺負他」、「做阿公的人，還在那邊裝小孩子，同樣的問題問你孫子看看，丟不丟臉」、「攏大人大種，這樣很難看啦阿公」、「孫子問阿公，那我是什麼？」、「都當阿公了，別鬧了」。