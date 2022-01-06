直播叫賣達人陳柏慶「桃聯寒冬送暖」　為400憨寶貝辦團圓尾牙

▲陳柏慶會長發送紅包給400多名憨寶貝。（圖／桃聯提供）



記者楊淑媛／桃園報導

由知名直播叫賣達人陳柏慶擔任會長的桃園愛心聯誼會，6日邀請桃園8間教養院住民400多名憨寶貝，於桃園教養院擴大舉辦「歲末辦桌活動」。陳柏慶豪氣的邀清洲師專業外燴公司擔任掌廚，為憨兒做菜，也準備了舞龍舞獅的表演，還有義剪、贈新衣、發紅包…等，並感謝「聖夫宮二夫子行善團」的協助，一起合力做公益，讓憨寶貝們提早圍爐。

▲桃園愛心聯誼會為400多名憨寶貝辦團圓尾牙。（圖／桃聯提供）

陳柏慶說，桃園愛心聯誼會成立至今20餘年，本著「團結互助 愛心公益」為精神目標。在歷屆會長無私的努力下逐漸壯大，現今會員超過70餘人，皆為熱心的各行各業傑出人士，大家一同放下身段、慷慨解囊、共同行善，舉辦各項公益、捐米、捐物資、捐棺、捐急難救助金、扶弱濟貧……等無數場愛心公益活動。

在歷屆會長們熱心助人的初衷下，該會於2020年8月與桃園市圓夢愛心關懷協會擴大舉辦愛心活動，共同捐贈50萬買下美好基金會憨兒庇護工場種植的有機新鮮蔬菜，做雙重愛心，分送給桃園境內，所有教養院與育幼院及弱勢家庭，整整發送一年，讓他們免於飢餓，享用有機無毒的新鮮蔬菜。2020年9月再次聯合捐贈50萬元， 量身訂做了1000套的冬夏五件式學校運動服，送給桃園的弱勢孩童，作為開學禮物，嘉惠1000位弱勢學童，讓這些弱勢的孩童，穿上新衣快樂上學去，不必再穿哥哥姐姐或鄰居的舊運動服去上學。

▲發送新衣。▼義剪。（圖／桃聯提供）

圓夢愛心關懷協會理事長謝慧謹說，陳柏慶是慶財直播董事長，經營網路直播拍賣產品，因重視產品的品質和誠信，客戶越來越多，為回饋社會熱心公益不落人後。