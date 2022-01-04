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抗拒上台表演！網曝尾牙四大NG情境　最熱議獎品是「紅包」

▲▼福華飯店有多元化豐富料理選擇，早鳥預定還送尾牙贊助金。（圖／高雄福華大飯店提供）

▲尾牙獎品種類眾多，而觀察網友最熱論的人氣獎品，可發現「紅包」備受民眾關注。（圖／高雄福華大飯店提供）

記者黃士原／台北報導

隨著年末將至，尾牙也即將到來，許多老闆為了犒賞員工，會準備獎品供大家抽獎，不過各家公司獎品琳瑯滿目，究竟哪些獎品是民眾最期待抽到的？又有哪些活動是網友覺得最尷尬的尾牙環節呢？「Social Lab社群實驗室」透過「OpView社群口碑資料庫」追蹤近一年內的「尾牙」話題的網路聲量表現，統計出網友熱議的十大期待尾牙獎品網路聲量排行，及尾牙四大NG情境。

尾牙獎品種類眾多，而觀察網友最熱論的人氣獎品，可發現「紅包」備受民眾關注，在討論尾牙的相關貼文中，常可看到許多網友分享自己中紅包的經驗，如有民眾表示「尾牙抽中過現金紅包5000元」、「人生中尾牙領過最低的紅包是3000元」，紛紛分享自己的紅包金額。另外，日前也有一篇「尾牙抽獎想抽到什麼」的貼文，網友皆紛紛留言表示「紅包」、「紅包現金萬元起」，可見紅包的熱門討論度。

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▲網友熱議十大期待尾牙獎品。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

而「手機」及「電視」等電子產品也是網友期待的獎品之一，許多民眾表示「如果尾牙的話，想抽新手機」、「希望（尾牙）抽到我，讓我能把家裡壞掉的電視換掉」等，看得出不少民眾希望藉由尾牙中獎，順勢將手邊的電子產品汰舊換新。

除此之外，「汽車」及「機車」等代步工具，也成民眾關注的獎項，日前因有企業尾牙宣布抽五台百萬汽車，引來網友大讚「別人的老闆總是令人羨慕」、「真好的老闆」，但也有民眾表示「抽到一台百萬的車，要先繳20％稅，然後車價要打6~7折賣」，認為還是要看抽的車是什麼款式，不然要賣的話，實質也沒賺多少。

▲抗拒上台表演！網曝尾牙四大NG情境　最熱議獎品是「紅包」。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

▲網友熱議尾牙四大NG情境。（圖／Social Lab社群實驗室提供）

Social Lab社群實驗室也觀察網友熱議的尾牙話題，可發現「沒抽到獎」成為民眾參加尾牙的最無言以對的NG活動結局，而眼見尾牙將近，有些網友已開始在網路上分享自己尾牙槓龜的回憶錄，引發不少民眾心有戚戚焉大嘆「尾牙都是替別人鼓掌的，自己沒中過」、「坐我旁邊同事都中獎了，結果我一個獎都沒有」等。

此外，許多網友也提到「上台表演」是整場尾牙當中最NG難為情的活動環節之一，如有民眾表示「尾牙還要上台表演，不如不去」、「尾牙（表演）就是一個尷尬」，也有人認為「就不能讓我好好吃頓飯，然後抽個獎就好嗎」，可見不少網友對「上台表演」一事的抗拒。

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