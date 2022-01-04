網友熱議10大期待尾牙獎品　最想要「人氣大獎」打敗5大入榜3C

▲為犒賞員工一整年的辛勞，不少公司、企業會辦尾牙並準備豐富獎品，讓大家有吃又有得拿。（示意圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者洪菱鞠／台北報導

歲末年終，又到了吃尾牙的日子，許多人最期待的就是抽獎環節，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內的「尾牙」話題網路聲量表現，整理網友熱議的十大期待尾牙獎品，3C產品就佔了一半，但入榜冠軍不意外，「現金」仍是大家最希望受到財神眷顧抽中的大獎。

尾牙吃吃喝喝，飽食之餘，整場最期待的就是抽獎活動，根據十大期待尾牙獎品網路聲量排行，雖然禮券、黃金、Switch、PS5、筆電等很受歡迎，「紅包」仍是人氣最夯，以破萬則高討論度拿下TOP 1，在相關貼文中，許多網友也分享自己抽中紅包的經驗，「尾牙抽中過現金紅包5000元」、「人生中尾牙領過最低的紅包是3000元」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲現金紅包是網友最期待尾牙獎品TOP 1。（圖／《OpView社群口碑資料庫》提供）

其次則是「手機」及「電視」，電子產品也是網友期待的獎品之一，網友表示「如果尾牙的話，想抽新手機」、「希望（尾牙）抽到我，讓我能把家裡壞掉的電視換掉」，反應出不少人希望藉由尾牙中獎順勢汰舊換新。

另外，「汽車」、「機車」也很受青睞，日前有企業尾牙宣布抽五台百萬汽車，引來網友大讚「別人的老闆總是令人羨慕」、「真好的老闆」，但也有人說「抽到一台百萬的車，要先繳20％稅，然後車價要打6～7折賣」，認為還是要看抽的車是什麼款式，不然要賣的話，實質也沒賺多少。

▲上台表演、逐桌敬酒也是員工最不想有的尾牙NG活動。

不過抽獎這件事，總是幾家歡樂幾家愁，在網友熱議的尾牙話題中，也發現不少人討論起參加尾牙最無言的NG活動，最難熬的就是只有自己槓龜，「坐我旁邊同事都中獎了，結果我一個獎都沒有」，另有許多人也提到「尾牙還要上台表演，不如不去」、「尾牙（表演）就是一個尷尬」、「就不能讓我好好吃頓飯，然後抽個獎就好嗎」，認為「上台表演」是整場尾牙最難為情的活動環節之一，吐露出抗拒的心情。