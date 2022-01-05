2000元尾牙獎品送啥最好？　網狂推「這」：其他都垃圾

▲尾牙季來了。（圖／pxhere）

實習記者廖翊慈／綜合報導

歲末年終各企業都將舉辧尾牙，而社畜最期待的當然就是抽獎活動。就有一名網友替公司張羅尾牙獎品，但剩下價值2000元的獎品尚未準備好，便發文向網友詢問意見，引發熱烈討論，大多數人一致認為現金及禮券是最好的，「除了現金以外，其他都是垃圾。」

一名網友在PTT以「價錢1000~2000的尾牙獎品」為題發文，表示目前在規模約30人的公司擔任主管， 公司1/22將舉辦尾牙，但到目前伍獎還沒有著落，主要以3C家電為主，預算1000~2000，希望大家提供一些體面又實用的獎品建議，他也補充說道，「雖然現金很實用，但請不要現金或禮券，非常感謝~」

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貼文一出，雖然原PO已先聲明不要現金或禮券，但許多網友仍認為最實用的當屬現金及禮券，「全部發成右邊的現金就好，真心不騙」、「除了現金一律都是垃圾」、「一千多就發現金就好了」、「發現金比較實用」、「電子垃圾用不到很難賣，發現金比較實用」、「禮券啦，這種金額真的是禮券最好」、「小公司就現金發一發，不用麻煩了」、「電子垃圾用不到很難賣，發現金比較實用」。

也有人建議CP值高，且時下正夯的家電及居家小物，「荷蘭公主掛燙機」、「香氛蠟燭、某日牌香氛機」、「小米系列接受度滿高的」、「氣炸鍋 實用」、「Chromecast with Google TV 」、「知名品牌的無線耳機」、「滿多公司會送一些果汁機、吹風機那類」、「買小米不會錯」、「小台的除塵蟎機」、「熱壓土司機」等許令人心動的商品。

▲▼尾牙獎品送啥最好？。（圖／翻攝自PTT）