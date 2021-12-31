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築間疫情慘跌8成！年終維持1個月　千萬尾牙再加碼200萬紅包

▲築間餐飲集團尾牙抽獎，將加碼200萬元董事長紅包現金獎。（圖／築間餐飲集團提供）

▲築間餐飲集團尾牙抽獎，將加碼200萬元董事長紅包現金獎。（圖／築間餐飲集團提供）

記者高堂堯、游瓊華／台中報導

新冠疫情在2021年嚴重衝擊餐飲業，以火鍋及燒肉聞名的築間連鎖餐飲集團在三級警戒期間營收慘跌8成，不過為感謝員工共體時艱、堅守崗位，仍於今年11月率先各家同業宣布發放1個月年終獎金，總計發出3000萬以上，並耗資千萬規劃北中南4場尾牙，董事長林楷傑更加碼200萬元現金紅包，羨煞不少餐飲業工作者。

築間集團指出，在三級警戒期間全台門市僅依賴外帶、外送維持業績，營收下跌至2成左右，林楷傑開玩笑地說：「當時每天一開業，集團就要慘賠2、300萬以上。」但他進一步表示，近2000名同仁肩並肩、一起努力度過這10年來最嚴峻的考驗，因此年末依然決定發放年終獎金1個月做為獎勵。

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▲築間餐飲集團年度尾牙今年如期舉行，中排左2為董事長林楷傑。（圖／築間餐飲集團提供）

▲築間餐飲集團年度尾牙今年如期舉行，中排左2為董事長林楷傑。（圖／築間餐飲集團提供）

林楷傑於30日更宣佈，築間集團尾牙將於農曆年前於全台北、中南部舉辦4場，共計耗資超過千萬；除原規劃的現金抽獎活動，林楷傑更自掏腰包再加碼200萬元的現金紅包，共計超過100個獎項，最高有機會抽中5萬元現金，希望員工們過個好年，也期許新的一年一起再次創造「餐飲奇蹟」。

築間集團表示，即便疫情影響這2年總營收，仍維持進行每年2次的晉升面試及獎勵制度：今年總體晉升超過300人次以上，對表現優異同仁的獎勵人次也達1200人次以上，而999純金打造的生日金幣及特殊貢獻金幣，同樣送出1200個以上；築間集團透露，明年將會有第7個全新品牌誕生，準備搶攻火鍋界金字塔頂端的饕客，並挑戰55億元年營收。

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