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年終尾牙餐敘多　佳里警加強酒駕取締宣導指定駕駛

▲台南市佳里警分局，29日晚上前往轄內餐廳加強防制酒駕宣導，並執行取締酒駕，並於用餐時段前往可能提供酒精飲料的場所及餐廳，進行防制酒後駕車宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市佳里警分局，29日晚上前往轄內餐廳加強防制酒駕宣導，並執行取締酒駕，並於用餐時段前往可能提供酒精飲料的場所及餐廳，進行防制酒後駕車宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市佳里警分局，29日晚上前往轄內餐廳加強防制酒駕宣導，並執行取締酒駕，佳里分局表示，因應元旦連續假期及春節將近，尾牙宴和餐敘多，特於用餐時段前往可能提供酒精飲料的場所及餐廳，進行防制酒後駕車宣導，佳里警方請店家主動提供代叫計程車服務及呼籲民眾指定駕駛之觀念加深民眾酒後不駕車印象。

▲台南市佳里警分局，29日晚上前往轄內餐廳加強防制酒駕宣導，並執行取締酒駕，並於用餐時段前往可能提供酒精飲料的場所及餐廳，進行防制酒後駕車宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局表示，為遏止酒後駕車，確保民眾交通安全，已依據市警局指示特別規劃連續十天取締酒後駕車專案，持續強化取締酒後駕車執法，期能有效嚇阻酒後駕車違規行為，防制重大傷亡事故發生。另為展現遏止酒駕肇事的決心，除加強規劃取締酒後駕車暨防制危險駕車勤務等交通違規大執法專案外，還針對易發生酒駕肇事、酒駕違規之重要路段及地點，採封閉性或定點式攔檢盤查加強取締。

▲台南市佳里警分局，29日晚上前往轄內餐廳加強防制酒駕宣導，並執行取締酒駕，並於用餐時段前往可能提供酒精飲料的場所及餐廳，進行防制酒後駕車宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）▲台南市佳里警分局，29日晚上前往轄內餐廳加強防制酒駕宣導，並執行取締酒駕，並於用餐時段前往可能提供酒精飲料的場所及餐廳，進行防制酒後駕車宣導。（圖／記者林悅翻攝，下同）

佳里分局陳嘉得分局長特別呼籲，酒後勿開車，珍惜你我生命，即使隔夜飲酒，亦有宿醉酒駕危險，切勿心存僥倖，以確保人車安全，連假期間警方執法不打烊，請民眾外出旅遊時，切記勿酒駕、超速、疲勞駕駛及闖紅燈，行經路口牢記「慢、看、停」口訣，遵守交通法令，以確保行車安全，快快樂樂出門，平平安安回家。

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