睡夢中被男友搖醒！她見「下面濕一片」覺羞恥：眼淚噴出來

▲一名女大生表示，自己日前不小心在男友家尿床，而男友的反應讓她感動到快流淚。（示意圖／Pixabay）

圖文／鏡週刊

不少人在小時候都有尿床的經驗，不過一名女大生分享，自己不小心半夜在男友家尿床，自己還是在睡夢中被男友叫醒，起床後才發現這麼尷尬的事，不過男友事後並沒有嫌棄，更做出貼心舉動，讓她感動到直喊眼淚快噴出來。

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女大生在Dcard上發文，表示日前清晨她夢到自己非常冷，又很想上廁所，突然前方正好出現一間廁所，她形容根本像是看到天堂般，「直奔而去，一瀉千里，啊～好舒服」，沒想到下秒在睡夢中的她被男友叫醒，才驚覺自己竟然尿床了。

男友將自己叫醒後，女大生感到相當羞恥，原以為男友態度會出現改變，沒想到男友只是像平常一樣關心她，並貼心詢問要不要換件褲子，當下她立刻衝進廁所將身上的髒衣物換洗乾淨，「但是還是好羞恥啊，眼淚差點沒噴出來。」

貼文發出後引起網友熱議，有人認為原po會尿床的原因可能和太放鬆有關，「放鬆到濕了一片，可能安全感跟舒適感讓妳不小心尿床了」、「小時候夢到廁所就一定尿床…我覺得你男友沒有說什麼應該就沒關係啦」，還有人分享累似經驗，「我也作過類似的夢，不過一感覺到內褲有點濕瞬間就醒來了」，也有人說原po男友反應很暖，「你男友第一反應不是大喊著轟你出門，那是真的很好，好好珍惜吶。」



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