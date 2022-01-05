男友跨年帶別人回家　她開門驚見BL場景崩潰：小三竟是我男同學

▲原PO跨年夜發現男友帶男小三回家，對象還是她的好麻吉。（示意圖 Pexels）

圖文／鏡週刊

許多人都期待能一起與愛人迎接2022的到來，不過一名女網友卻心碎表示，自己原本與男友約好要在家裡看煙火，但因為在公司加班到快11點，才匆忙趕回家，並滿懷期待拿著宵夜打開門，不料竟看見男友帶小三回家，進行「男上加男」的場景，小三甚至還是她最好的麻吉，讓她瞬間崩潰。

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原PO在Dcard難過發文說道，回到家看到「男上加男」的場景，「偷吃對象還是我從國中就同班，很要好的男性友人」，而她的世界也在一瞬間崩潰，很心痛怎麼會是自己最好的麻吉，「當初是不是不該介紹他們認識，現在男友還在極力挽回，我知道他這種行為該放生，但我真的很愛他，請大家把我罵醒，拜託了」。

原PO還附上一張與男友的對話紀錄，照片中可見男友不斷道歉，還透露她的男麻吉突然說要來一起來跨年，「我以為是妳邀請他來，才讓他進門，我不知道他會突然…我也一時沒有忍住，對不起我不該衝動的，我真的很愛你」。

▲原PO男友不斷道歉，極力挽回她。（翻攝Dcard）

文一出，網友紛紛勸分手，並回應「不要嘗試當扳手，不可能，還是趕快放生吧，加油」、「親眼看到對妳打擊一定很大，希望妳沒事，劈腿的祝他們大便都沒有衛生紙」、「講難聽點，你只是他用來讓爸媽放心的人而已，真的是男上加男、左右為男了…」、「妳適合更好的，劈腿就是劈腿，不要勉強自己接受」、「你那個朋友也可以不用當了，跟你男友做還不避嫌」、「原來男閨密也一樣男友歸me」；對於網友建議，原PO在沉澱幾天後，也表示自己決定分手了，「至少不要再讓他有機會對我造成傷害。幾年的感情要馬上說不愛是很困難的，剩下的就交給時間來沖淡吧」。



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