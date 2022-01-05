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尪陪產軟腳嚇昏！醫曝「剖腹妻狂笑」　上萬網友敲碗：設暈倒區啦

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▲醫師分享一名爸爸進產房陪產卻暈倒的照片，引發上萬人按讚。（林思宏醫師授權提供）

圖文／鏡週刊

有些醫院會讓爸爸進產房替媽媽加油，但不是每位爸爸都能冷靜看完全程。禾馨婦產科醫師林思宏就在臉書分享一名爸爸進產房陪產，卻嚇到暈倒的照片，戲劇化的姿勢引起上萬人按讚，也釣出一堆苦主，笑稱看來要設一個「爸爸暈倒區」了。

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林思宏醫師昨（4日）晚在臉書分享一張陪產爸爸倒地的照片，表示這動作感覺只有在周星馳的電影中才看得到，「媽媽肚子雖然被剖開但還是一直笑一直笑」，並在留言補充，這位爸爸是倒在護理師懷裡慢慢滑下去的，也有確認生命徵象後再拍照。

林思宏醫師表示，這位爸爸倒在護理師懷裡慢慢滑落。（林思宏醫師授權提供）

▲林思宏醫師表示，這位爸爸倒在護理師懷裡慢慢滑落。（林思宏醫師授權提供）

貼文引起1.6萬人按讚、上千則留言討論，笑稱「媽媽應該會要這張照片」、「要是我老公陪產昏倒我一定也會先拍照」、「我以為只有我老公會這樣…可惡！我當初也應該要拍照紀念的！」、「我老公也是快暈過去，醫生叫護士快拿椅子給老公」。

不少網友也分享自身經驗，大讚自家老公很勇敢，「當時產後出血在病房醫生緊急處理時，他在一旁目睹一切欸」、「突然覺得我老公很強，直接在搖滾區，還很興奮的抱小孩出來，比產婦還要忙碌」、「我老公全程站在醫生那邊看著小孩從我下面出來…他說就當Discovery在看」。

不過也有人擔心，若小孩跟媽媽還沒處理好，真的沒空救暈倒的爸爸，「爸爸自己要保重」「看來我們家爸爸裝死不進開刀房是對的，不然這張照片主角可能就換他了」、「這就是我堅持不讓老公進開刀房的原因！不然我掀開肚皮當下除了要顧小的，還要顧老的」、「我終於懂我當初剖腹時，為什麼蘇醫師不讓我老公進去陪產了」。

 


【點擊下方「查看原始文章」看完整全文】

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