木子室友怪罪台大「口徑不一致」！校友8點反擊：你們都不是無辜的

▲網紅「木子小姐」。（圖／翻攝自木子小姐IG）

記者施怡妏／綜合報導

本站稍早報導《室友還原木子詐死始末 指控台大違約成「壓垮她的最後一根稻草」》，「木子小姐」室友指控台大未依照約定，公開李女資訊，成為「壓垮她的最後一根稻草」，不過一名台大校友認為，真正的豬隊友是室友，發布炸死的消息根本就是錯誤，甚至還讓木子看網友的評論，甚至讓木子一人在校園行動。

該名網友在Dcard上發文，看到木子室友指責台大不對，「身為校友真的看不過去欸」，如果台大不回應媒體，一直表示查證中，就會被說是不積極關心學生狀態、逃避責任、校方心輔漏洞等等，而且木子已經休學了，台大仍關心她的身心狀況，「我想台大人都知道，台大心輔資源一直不足，還沒畢業時，身邊兩個『在學』的朋友要預約諮商都要排很久了，學校還能把資源分在已休學的她身上，很好了吧？」

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他指出，昨晚記者詢問墜樓之人是否為木子，台大僅表示為保護學生，不會透露學生個人身分，「這樣還不夠嗎？我不知道一直怪台大是在想什麼欸」；室友口口聲聲說「為了木子好」，所以發出假消息，卻沒想過後果可能更慘，如果被發現其實還活著，也許會被罵得更兇，「在我看來室友的想法也不夠成熟吧」。

雖然這個方法是醫生同意的，不過，原PO指出，「這不是你們先決定發布才告知學校諮商師跟醫師的嗎？都發佈了，他們也只能配合吧？不然還能怎麼做，文章都發了，能倒轉時間嗎？」

▲原PO認為這場悲劇，室友也有責任在。（圖／翻攝自IG）

原PO認為，室友可以發聲明木子正在治療，要遠離網路，不需要發假死的消息，「做了一個極具爭議的行為，引發不可收拾的後續再來怪學校？我就問，你覺得學校能瞞多久，要台大跟著裝傻到何時？」沒有讓木子真的遠離網路、遠離是非紛擾，導致了今天的悲劇。

最後，原PO提出質疑，「為啥還讓她接觸網路，讓她得知大家批評她假死的批評？為何讓她一人在台大行動，沒有人在她身邊看管她？」應該要把手機網路收走，並且有個信任的人在旁邊照顧，「真的要用這招了，難道不該做全套，只做一半是？」今天這場悲劇，大家都不是無辜的，「沒有前因哪來後果？一味怪罪台大，有點搞笑」。

對此，有人認同原PO，「然後絕口不提怎麼讓木子一個人到十樓的，專業人員同意詐死是個好方法那邊也超扯，如果不是室友在說謊，那他們的執照真的可以撤了，我是傾向有人模糊事實啦，畢竟一張證照要花那麼多時間才能拿到，還能犯這麼蠢的錯誤真的搞笑」。

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