男友參加婚禮「3天後提分手」　超瞎理由曝！網吐4字揭真實原因

▲男友提出的分手理由超瞎。（示意圖／翻攝自免費圖庫Pakutaso）



記者施怡妏／綜合報導

分手的理由百百種，一名女網友表示，跟前任交往多年了，某天對方參加一場婚禮後，對他的態度就很冷淡，三天之後就提出分手，而且理由超級瞎，竟是「長得好看的女生不適合結婚」，並分析長篇大論，原PO聽完之後傻眼至極，即便事情已經過去了，但想起這件事情仍覺得荒唐。

女網友在Dcard上發文，跟前任感情穩定，直到某天對方參加完好友的婚禮，回來之後態度開始變得冷淡，過了三天就向她提出分手，她追問理由，聽完後不知道該哭還是該笑，「當下我只有無言，覺得這人是X媽智障嗎？」

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前任解釋，好友的新娘長相普通甚至有點醜，但印象中好友的歷任女友都很正，原來好友認為「長得好看的女生都不適合結婚，只有這種長得普通的才適合拿來娶」，這句話點醒了他，決定找個長相普通的女生結婚。

▲男友參加婚禮後，決定要跟長相普通的人在一起。（圖／翻攝自免費圖庫pakutaso）

原PO認為美醜很主觀，雖然曾經被搭訕，但也被主管嫌醜過，儘管分手的理由不能接受，但她還是沒有任何挽留就果斷掰了，她也坦言，每次想到這個分手理由，腦中就會浮出一個畫面，當前任的女友問「喜歡我什麼？」前任回說「我就喜歡你的醜」。

網友們看完整段過程後，也覺得很瞎，「妳前任是不是欠敲醒一下啊」、「人有時候腦迴路真的會打結，說不定以後他自己也會不敢相信自己的決定」。也有網友認為最終的目的就是分手，理由只是藉口，「在我看來，他只是深思熟慮之後決定用這種方式把妳推開！直接講真實的原因，一定會鬧得很難看，所以就用這種 『稱讚妳』的方式分手」、「旁觀者角度看來，就是參加朋友婚禮後，覺得妳不是他想走一輩子的對象」。