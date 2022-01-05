公婆默認老公外遇生子　超會賺正宮霸氣嗆：尪送妳，房子別肖想！

▲原PO霸氣讓位給小三，更嗆別肖想住我房，乖乖去婆家侍奉吧！ （示意圖 Photo-AC）

圖文／鏡週刊

「我的月薪屌打你們兒子」！一名人妻近日在臉書社團PO文表示，公婆默許老公外遇多年，自己卻是等小三帶孩子上門才知情，不過人妻透露，家裡大多數的東西都是她出的錢，自己的薪水也大勝老公，霸氣嗆「我會活得更精彩給你們看」，更讓位給小三不提告「那位姓廖的秘書小姐，我老公就送妳了，轉正後別肖想住我的房子，乖乖去婆家侍奉吧，反正這也是妳要的不是嗎？」

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該名人妻在《匿名公社》發文表示，自己與老公結婚11年，兩人膝下無子，而自己也去醫院檢查過了，身體並無異狀，但是兩人結婚後，不是老公出差，就是她出差，甚至還因為疫情關係，讓她被困在上海將近一年。原PO也透露，婚後她跟老公都是靠自己打拚，婆家有錢卻完全沒給任何支援，「連買車、買房我們都要斟酌半天，然後分期付款」，甚至家中東西的大多開銷都是她付。

然而，沒想到近日小三卻抱著孩子找上原PO，她才知道老公已外遇多年，小三也透露公婆早就知情，且小三與老公在熱戀時，就多次到原PO家過夜，「她跟我先生的關係是在公婆默許下慢慢升溫的」，然而公婆卻讓這件事情合理化，怪她沒生孩子，「這都不是我願意的，為什麼現在全變成我的問題，老公外遇生子就沒錯？」

原PO更向公婆說道，「我雖然是鄉下小孩，但我很努力上進，我的月薪屌打你們兒子，家裡大多數的東西都是由我的戶頭轉帳的，想要我淨身出戶，你們有臉嗎？外遇官司我可以不計較，但離婚的產權問題我一步都不會讓」、「我會活得更精彩給你們看，等著瞧。還有那位姓廖的秘書小姐，我老公就送妳了，轉正後別肖想住我的房子，乖乖去婆家侍奉吧，反正這也是妳要的不是嗎？」

文一出，許多網友紛紛大讚「華麗轉身，帥！」、「妹啊加油！放手是對的，憑妳的能力，可以過得更精彩」、「支持妳的決定！加油」、「佩服妳果斷的決定，相信妳在任何事物上都能處理的很好。人生沒有誰是順利的，祝妳往後生活能活得更精采。」



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