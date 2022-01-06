台南重視室內空氣品質　全市21處取得優良級標章

▲台南市環保局積極推動室內空氣品質改善，全市119處列管場所51處取得「良好」標章，21處取得「優良級」標章。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市環保局積極推動室內空氣品質改善，輔導與巡檢轄內公私場所空氣品質外，也鼓勵落實自主管理符合法規標準以取得標章，2021年7月以來，全市119處列管場所51處取得「良好」標章，16處取得「優良級」標章，另為孩童呼吸與健康把關，協助5處公托家園（未列管場所）取得「優良級」標章。全台南市共計21處取得優良級標章。

市長黃偉哲表示，工商發達、科技進步，現代人待在室內的時間愈來愈多，提到空氣品質，一般人多只注意到戶外，其實室內空氣品質良好與否也不容忽視，環保局花心力督導各場域室內空氣品質，盼公私單位都能踴躍取得自主管理標章，維護大眾健康也提升自我型象。

台南市室內空氣品質列管公告場所包括車站、大專校院、醫療機構、美術館、博物館、商場等共計119家，業者須2年一次自主委託專業檢測單位辦理定期檢測，110年44處送交檢測報告，其數值均符合室內空氣品質標準。環保局也從119家列管之公私場所抽出6家，於場所人流多且易累積污染物的時段前去檢測，其室內空氣品質也符合規範。

目前，幼兒園、托嬰中心、護理之家等場所的室內空氣品質，環保署雖尚未列管，台南市環保局仍派員巡查檢測與輔導，影響所及，許多業者已意識到室內空氣品質對健康的重要。環保局於2020年、2021年分別檢測110處場所，檢測合格率由54％提升至65％。檢測不合格場所的問題多為二氧化碳濃度偏高，易造成人員嗜睡、頭暈等情形，只需開窗增加通風，就能避免二氧化碳蓄積，改善室內空氣品質，以符合標準。

環保局長謝世傑表示，經巡檢發現，保持空氣流通，就能降低室內的二氧化碳濃度。維護場域乾淨不積灰塵，室內懸浮微粒的量也會有效減少，裝潢少用含甲醛的建材、室內輔以空氣清淨機等作為，都能改善與提升空氣品質。

台南市環保局表示，新的一年將持續稽查轄內列管場所的室內空氣品質，並輔導未列管的場所，也鼓勵各公私場所落實自主管理、申請標章。相關詳細資訊請參考台南市室內空氣品質資訊網（https://reurl.cc/g0vaez）查詢，或電06-2686751轉268由專人服務。