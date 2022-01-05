台南防疫計程車落實防疫措施　保護司機也為健康把關

▲因應春節返鄉需求，台南市交通局防疫計程車能量充足，並要求司機完成2劑疫苗注射及教育訓練課程，嚴格落實各項防疫措施，保護司機也為健康把關。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

因應春節返鄉需求，台南市交通局防疫計程車能量充足，並要求司機完成2劑疫苗注射及教育訓練課程，載客過程全程戴口罩、遵守載客規定及清消作業，嚴格落實各項防疫措施，嚴密保護司機也為健康把關。

交通局局長王銘德表示，市長黃偉哲相當重視防疫車隊第一線人員的防疫措施，指示交通局在招募防疫車輛駕駛時，均須完成專業教育訓練課程，並應注射完成2劑疫苗。

交通局長王銘德表示，在桃園爆發防疫計程車司機染疫事件後，交通局和衛生局聯手合作，除了指導疫情基本認識，也發給每位司機防疫工具包，內有口罩、酒精、護目鏡、防護衣等，車內前後座之間裝設透明隔簾，保護第一線人員安全，避免形成破口。

交通局長王銘德指出，交通局加強查核防疫計程車作業情形，包括防疫車輛駕駛人執勤全程戴口罩、開窗保持車內空氣流通、完成每趟任務之清消作業等，都是查核重點，另也要求車隊加強自主管理，確實掌握駕駛人身心健康，減少感染風險。

交通局長王銘德強調，交通局已和衛生局、觀旅局、民政局成立跨局處的協調平台，針對各種不同的訂車、用車需求，由各局處分別確認，防疫車輛司機也可向旅客確認資料，透過多重確認避免誤載，也可由各單位共同注意遵守防疫規定。

台南市公共運輸處處長吳俁之指出，台南市防疫計程車量能充足，請旅客提前預約，以便預先安排派車。公運處也將安排稽查勤務，持續督導防疫車隊落實各項防疫措施，確保旅客安全，合約裡也針對違規行為訂定罰則，違反運送規定最嚴重可要求退出防疫車隊。