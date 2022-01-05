特赦陳水扁？　台南藍軍要求扁先這樣做

▲台南市議會國民黨團強調，請阿扁先將不法所得繳回國庫，再來談「特赦」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會5日熱議特赦阿扁議題，台南市議會國民黨團強調，前總統陳水扁保外就醫後，目前逍遙自在住在台南市豪宅度餘生，對於一位因貪污洗錢弊案曾被一審判無期徒刑，並要求繳回2億不法所得的被告來說，已形同特赦，黨團請阿扁先將不法所得繳回國庫，再談「特赦」。

國民黨團書記長李中岑、議員蔡育輝、蔡淑惠、王家貞、尤榮智、許至椿、方一峰、李鎮國等人，手持「請阿扁將不法所得繳回國庫」手板，認為貪污不法所得一定要回國庫。

國民黨團指出，前總統陳水扁涉及國務機要、家庭密帳洗錢及海外洗錢等案，到底貪污多少眾說紛紜，目前查出7億，外界譏諷是「海角七億」，全案歷經一審二審、更一審，海內外矚目此案，阿扁自從保外就醫先住高雄，後回到台南住進東區豪宅，從其臉書可看到阿扁日子過的自由又自在，還常常針貶時事，阿扁目前已形同「特赦」，民進黨若真要特赦，請先讓阿扁不法所得繳回國庫。

蔡育輝表示，之前曾為國父銅像被深鎖柳科一是槓上民進黨，並反諷民進黨把台獨當神主牌，卻為選票玩弄選民，曾嗆民進黨有種就宣布台獨，建立台灣共和國，因阿扁一直辯稱那些錢不是不法所得，而是為了建立台灣共和國作為基金之用，果真如此，他將專程去跟陳水扁請益。