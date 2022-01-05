　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

特赦陳水扁？　台南藍軍要求扁先這樣做

▲台南市議會國民黨團強調，請阿扁先將不法所得繳回國庫，再來談「特赦」。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議會國民黨團強調，請阿扁先將不法所得繳回國庫，再來談「特赦」。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議會5日熱議特赦阿扁議題，台南市議會國民黨團強調，前總統陳水扁保外就醫後，目前逍遙自在住在台南市豪宅度餘生，對於一位因貪污洗錢弊案曾被一審判無期徒刑，並要求繳回2億不法所得的被告來說，已形同特赦，黨團請阿扁先將不法所得繳回國庫，再談「特赦」。

國民黨團書記長李中岑、議員蔡育輝、蔡淑惠、王家貞、尤榮智、許至椿、方一峰、李鎮國等人，手持「請阿扁將不法所得繳回國庫」手板，認為貪污不法所得一定要回國庫。

國民黨團指出，前總統陳水扁涉及國務機要、家庭密帳洗錢及海外洗錢等案，到底貪污多少眾說紛紜，目前查出7億，外界譏諷是「海角七億」，全案歷經一審二審、更一審，海內外矚目此案，阿扁自從保外就醫先住高雄，後回到台南住進東區豪宅，從其臉書可看到阿扁日子過的自由又自在，還常常針貶時事，阿扁目前已形同「特赦」，民進黨若真要特赦，請先讓阿扁不法所得繳回國庫。

蔡育輝表示，之前曾為國父銅像被深鎖柳科一是槓上民進黨，並反諷民進黨把台獨當神主牌，卻為選票玩弄選民，曾嗆民進黨有種就宣布台獨，建立台灣共和國，因阿扁一直辯稱那些錢不是不法所得，而是為了建立台灣共和國作為基金之用，果真如此，他將專程去跟陳水扁請益。

ET快訊
「鋼樑防火塗層剝落」砸中自強號！現場畫面曝光
玉山金品牌長猝逝！公司重訊卻說「職務調整」
今晚「鋒面挾雨彈掃台」　降雨熱區出爐
新竹男酒後胸悶求醫　不滿等太久狂毆2護理師
快訊／逆轉！衛生局女輕生亡　前長官下場慘了
快訊／「鋼樑掉落」砸自強號車頂　台鐵台北站誤點
漁市賣抱卵母蟹　他霸氣整籃全買下放生
快訊／2外送員相撞！　她痛苦倒地...海鮮粥、便當噴一地

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

危老重建政策發酵　屏縣已核准14件…逐步增加

桃機本土疫情確診5例　屏東縣積極整備嚴防疫情復燃

劉櫂豪協助新生國中爭取392萬補助　整建書香樓提升教學品質

台東警防詐宣導奏效　攔阻「假代工、真詐騙」

台東山林女英雄　無私奉獻讓台灣黑熊Mulas悠遊山林

特赦陳水扁？　台南藍軍要求扁先這樣做

馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

長期戴口罩引發皮膚病！醫教8招減緩症狀　清潔保濕是基本功

鼓勵生小孩！台東生育補助111年起加碼　首胎調升至3萬　

蘭嶼減廢更美麗！東清夜市700份環保餐具　毎日300人借用受歡迎

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

玄關地墊寫「別讓老公看見包裹」　快遞員秒藏機靈回：來傳福音的

大貨車違停買便當「以為沒人在」　下秒起步離開...竟意外壓死老闆

大反差！超正跨性別男秒切聲線　假掰僞音→爽朗原聲嚇翻網友！

雲林賓士「無煞車」撞聯結車慘死　副駕女移工衝破玻璃血掛引擎蓋

說好的安慰呢？柴柴被狗咬掰咖　姐來關心竟一起跛腳跳！媽笑爆

危老重建政策發酵　屏縣已核准14件…逐步增加

桃機本土疫情確診5例　屏東縣積極整備嚴防疫情復燃

劉櫂豪協助新生國中爭取392萬補助　整建書香樓提升教學品質

台東警防詐宣導奏效　攔阻「假代工、真詐騙」

台東山林女英雄　無私奉獻讓台灣黑熊Mulas悠遊山林

特赦陳水扁？　台南藍軍要求扁先這樣做

馬公漁市賣抱卵母蟹　公視前董事長霸氣全部買下放生

長期戴口罩引發皮膚病！醫教8招減緩症狀　清潔保濕是基本功

鼓勵生小孩！台東生育補助111年起加碼　首胎調升至3萬　

蘭嶼減廢更美麗！東清夜市700份環保餐具　毎日300人借用受歡迎

阿母在家講電話！　搞威毛「耳邊大聲唱歌」媽傻眼：可以出去唱嗎

尪陪產軟腳嚇昏！醫曝「剖腹妻狂笑」　上萬網友敲碗：設暈倒區啦

「鋼樑防火塗層剝落」砸中自強號！現場畫面曝光

WSBL聯賽1月17日開打　華裔NCAA女將宋佩欣參戰

醫美假機仿貨連爆！再傳山寨鳳凰電波襲台　醫師教你4步辨真假

小春開酸胡宇威「鼓鼓轉發也挨轟」　唱片公司回應了！

投票抽iPhone得獎名單出爐　快來看自己是不是幸運兒！

100多道料理吃到飽　煙波新竹湖濱館Buffet下午茶「450元有找」

張本渝剛開餐廳1年「股份賣了」！2022年重整：決定用另一種方式生活

小波特有「憤怒管理」問題　美媒建議火箭直接放棄他與伍德

窄裙美腿妹「赤手奪刀制伏歹徒」 畫面驚呆眾人...真實身分曝光！

地方熱門新聞

即／有家長確診！傳桃園2國高中4日全校停課

雲林縣家用廚餘機補助　即日起至環保局申請

期全面禁捕抱卵母蟹　前公視董座霸氣買蟹放生

榮退掃雷車坐鎮吉安　老兵睹物思情激動唱隊歌

即／台鐵晚間傳平交道事故！台南=永康6列車延誤

2022屏東公告地價　最高區段地價在這裡

黃偉哲：不要有「防疫疲勞」趕快打疫苗

台南市政府稽查八大行業違規開罰

散步跌落2米深坡坎 鋁梯繩索合力救起

雲林「空品VIP區域」上路　最高罰6萬

台南市善化增設國中小全面啟動

台灣尿素供應拉緊報　立委鍾佳濱促政府因應

網瘋傳「今晚春安到2/11」　警方：假的

1年狂閃1.3萬張　彰化最強追焦桿出爐

更多熱門

相關新聞

台南防疫計程車落實防疫措施

台南防疫計程車落實防疫措施

因應春節返鄉需求，台南市交通局防疫計程車能量充足，並要求司機完成2劑疫苗注射及教育訓練課程，載客過程全程戴口罩、遵守載客規定及清消作業，嚴格落實各項防疫措施，嚴密保護司機也為健康把關。

台南800個工作機會等你來

台南800個工作機會等你來

黃偉哲抽出10萬現金及電動機車等大禮

黃偉哲抽出10萬現金及電動機車等大禮

台南市自小客車相撞1人送醫　

台南市自小客車相撞1人送醫　

台南市議會通過建請「特赦陳水扁」　總統府揭目前最重要的事

台南市議會通過建請「特赦陳水扁」　總統府揭目前最重要的事

關鍵字：

特赦阿扁台南藍軍

讀者迴響

熱門新聞

人妻泡溫泉影片被網狂酸　老公超高EQ回應了

限時2天「這3組名字」爽喝13元手搖杯

已婚育1子　女歌后突宣布出家！

臥龍洞3屍命案！情侶檔今解剖

頑童小春開嗆！出手攻《全明星》的他：做實質的看看

《雪降花》「Jisoo同學」金美秀驟逝　「死因保密」享年30歲

她救惡臭禿貓　5個月後真面目超仙

私訊王力宏內容遭曝光！　Yumi閨蜜反擊：根本蕩婦羞辱

Yumi傳給王力宏「完整訊息」曝光！

點名打2劑這牌疫苗　前台大醫憂心

Netflix「1月下架片單」一整排經典神作！

王力宏爆「想開直播毀掉李靚蕾」！怕釀恐怖下場

謝盈萱「打包熟男回家過夜8hrs」！親密互動被拍

即／台大又傳墜樓意外！1學生搶救中

聊LINE「這2字」每句話必傳！　過來人秒懂

更多

最夯影音

更多
暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單

暴力哥不會路邊停車！氣炸放棄　直接下車徒手拉進去：簡簡單單
消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

消失的樓層？美國女將車停5樓　卻進入奇妙空間「永徘徊4、6樓」

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

少找5塊！醉男跳針向運將討錢　嗆要「烙小弟來打」：去探聽我誰

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

雙載騎士「違規上64」還硬鑽車　正義哥嚇傻怒吼攔阻：講不聽耶！

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

王思佳的快樂密碼「不讓有心人得逞」　暗諷「假掰藝人」：怕又有人對號入座

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面